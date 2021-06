Facebook door het stof na verwijderen rouwadvertentie Conings: ‘Onze oprechte excuses’

VIDEO Familie overleden Conings woest: ‘De burgemees­ter liegt, we willen de waarheid’

21 juni De familie van Jürgen Conings kan maar moeilijk geloven dat de militair uit het leven is gestapt. ,,De burgemeester liegt, met uitgestreken gezicht.” En dat is niet het enige dat hen veel verdriet doet: ,,Die titel van ‘terrorist’ moet verdwijnen”, zeggen ze in gesprek met dagblad Het Laatste Nieuws.