Facebook en Instagram geplaagd door wereldwijde storing

Fortnite is ‘Game of the Year’ bij grote ga­me-a­wards

17 november Het immens populaire schietspel Fortnite heeft de ‘Game of the Year’-prijs gewonnen bij de Golden Joystick Awards 2018. De award is een van de belangrijkste prijzen in de industrie. De Playstation 4-game God of War viel ook in de prijzen.