Facebook klaagt twee appmakers aan wegens klikfraude met advertenties

De malware-apps leken onschuldige virusscanners of batterijduurverlengers. Er staan ook nu nog apps van de bedrijven, genaamd LionMobi en JediMobi, in de Play Store. Het gaat bijvoorbeeld om Power Security-Anti Virus, Phone Cleaner. Een app die volgens de downloadwinkel 50 miljoen keer gedownload is en bijna 250.000 recensies heeft gekregen. Veel gebruikers klagen dat de app hun telefoon traag maakt en advertenties toont.



Een andere app is Color Note Prote, een zogenaamde notitieapp. Die is een miljoen keer geïnstalleerd en in de reacties klagen gebruikers dat er advertenties getoond worden ook nadat de app is afgesloten.