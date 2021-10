Facebook klokkenluider getuigt: ‘Facebook desastreus voor democratie, Insta schaadt meisjes’

Facebook-klokkenluider Frances Haugen getuigt sinds 16.00 uur Nederlandse tijd in de Amerikaanse Senaat over hoe het sociale netwerk met zijn algoritmes een verwoestende invloed zou uitoefenen op gebruikers wereldwijd en jonge meisjes in het bijzonder.

,,Ik ben naar voren gestapt omdat ik achter een beangstigende waarheid kwam”, vertelde klokkenluider Haugen vanmiddag iets na vieren tegenover de ondercommissie Handel van de Amerikaanse Senaat. ,,Bijna niemand buiten Facebook weet wat er binnen Facebook plaatsvindt.”

Volgens Haugen, die de afgelopen twee jaar als hoofd productmanager op Facebooks desinformatieafdeling werkte, verkiest het sociale netwerk keer op keer winst boven de verspreiding van nepnieuws en desinformatie.

Lichaamsbeeld

Zo zou het sociale netwerk onderzoek achterhouden waaruit blijkt dat Instagram volgens één op de drie tieners (meisjes en jongens) problemen rond hun lichaamsbeeld verergert. ,,Ze laten jonge meisjes zich slecht over zichzelf voelen,” stelde Haugen vanmiddag voor de Senaat daarover.

Een andere onthulling van Haugen is dat Facebook voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zijn algoritmes veranderde om verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Om dat na de verkiezingen meteen weer terug te draaien.

Klokkenluider Frances Haugen voor de Amerikaanse Senaat.

Vertrouwelijke documenten

Het is de reden dat de klokkenluidster recent met tienduizenden pagina’s aan vertrouwelijke documenten en e-mails onder haar arm naar The Wall Street Journal en Amerikaanse toezichthouders stapte. De zakenkrant publiceerde afgelopen maand een serie onthullende artikelen, die de werkwijze van Facebook en het in 2012 overgenomen Instagram in een zeer kwaad daglicht stelt.

,,Ik heb sinds 2006 gewerkt voor Google, Yelp, Pinterest en Facebook. Ik snap hoe complex zaken vaak liggen. De keuzes van Facebook pakken echter desastreus uit voor de privacy, veiligheid en democratie”, stelde ze. Dat heeft soms daadwerkelijk tot etnisch geweld geleid, bijvoorbeeld in Myanmar.

Haugen zei bij Facebook te zijn gaan werken omdat ze geloofde dat het sociale medium juist een positieve rol kan spelen. Om al snel tot een andere conclusie te komen.

Tabaksindustrie

Het is het zoveelste schandaal rond Facebook, dat gisteren nog getroffen werd door één van de grootste storingen in zijn bestaan. Enkele jaren terug kwam het door Mark Zuckerberg opgerichte sociale netwerk al negatief in het nieuws kwam toen het Britse Cambridge Analytica toegang had tot de profielen van miljoenen Facebook-gebruikers en die info in 2016 gebruikte voor de verkiezingscampagne van Donald Trump.

De 37-jarige klokkenluider trok voor de Senaat een vergelijking met de ooit machtige tabaksindustrie. ,,Toen sigarettenfabrikanten stelden dat filtersigaretten gezonder waren dan gewone, konden wetenschappers die claim checken. Met de algoritmes van Facebook kan dat niet. Alleen Facebook weet hoe het jouw feed samenstelt. Ze geven namelijk geen enkele openheid. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om te misleiden en af te leiden.”

Voormalig Facebook-medewerkster Frances Haugen, die zich afgelopen maand ontpopte als klokkenluider, vlak voor haar getuigenis in de Amerikaanse Senaat.

Haugen maande de Senaatsleden tot actie. ,,Toen we beseften dat tabaksbedrijven de schadelijke effecten die ze veroorzaakten verborgen hielden, ondernam de overheid actie. Toen we doorkregen dat auto's veiliger waren met gordels, ondernam de overheid actie. En vandaag pakt de overheid bedrijven aan die bewijs achterhielden over opiaten. Ik druk jullie op het hart hetzelfde te doen hier.”

Die actie zou er best kunnen komen, want één van de weinige zaken waar democraten en republikeinen het eens over lijken is hun afkeer van Facebook en Big Tech. ,,U komt hier met zeer krachtig bewijs”, stelde Richard Blumenthal, democratisch senator van de staat Connecticut en voorzitter van de ondercommité Handel, al bij de opening van de zitting. Hij noemde het techbedrijf ‘Moreel failliet’.

Republikeinse collega Marsha Blackburn (Tennessee) ergerde zich op de reactie van Facebook op de onthullingen van de Wallstreet Journal, namelijk dat klokkenluidster Haugen info niet klopt. ,,Alsof de Wallstreet journal geen stuken kan lezen.”

Zuckerberg

Senator Edward Markey waarschuwde Facebook-baas Mark Zuckerberg in harde woorden. ,,Mark Zuckerberg, uw tijd om op kinderen en tieners te jagen is voorbij. Uw tijd is op en we zullen handelen.”

De senatoren beloofden ook klokkenluidster Haugen zover mogelijk te beschermen voor wraak vanuit Facebook. Volgens haar heeft het sociale netwerk ‘oneindige middelen’, die het kan aanwenden om haar kapot te maken.

De voormalige Facebook-medewerkster zegt in het publiek belang te hebben gehandeld. ,,Ik geloof dat wat ik deed juist was en nodig voor het algemeen belang. Tegelijk weet ik dat Facebook oneindige middelen heeft, die ze kunnen gebruiken om mij kapot te maken.”

Haugen’s identiteit bleef overigens aanvankelijk verborgen. Zondagavond stapte ze echter naar voren in het in de VS gerenommeerde actualiteitenprogramma 60 Minutes. Daarin vertelde ze dat haar advocaten liefst acht claims hebben ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Snel werd duidelijk dat ze zou gaan getuigen voor de Senaat.