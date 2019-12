Facebook Messenger vereist voortaan een Facebook-account

Dit zijn de mooiste smartwat­ches van dit moment

24 december De verkoop van smartwatches zit in de lift: de afgelopen vier jaar groeide de markt zeven keer zo snel als die van de smartphones. De tijd is dan ook allang voorbij dat een smartwatch enkel iets voor sportfreaks was: deze exemplaren gaan prat op hun aantrekkelijk design. Let wel: we kijken in deze vergelijking vooral naar het uiterlijk van de smartwatch.