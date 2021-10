Facebook ontkent onthulling klokkenluidster: Wij droegen niet bij aan bestorming Capitool

Facebook-bestuurder Nick Clegg noemt beweringen dat het sociale medium bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington ‘belachelijk’. Dat zei hij zondag bij CNN vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider, die zich later in het Amerikaanse actualiteitenprogramma 60 Minutes bekendmaakte als voormalig productmanager Frances Haugen.

Facebook zei voorafgaand aan de uitzending te verwachten dat de oud-medewerkster zou gaan beweren dat Facebook na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november te snel maatregelen heeft versoepeld om beïnvloeding van stemmers te voorkomen. Maar Clegg voerde aan dat Facebook vorig jaar miljarden nepaccounts verwijderde.

Hij stelt dat een sociaal medium niet in staat is de polarisatie tussen bevolkingsgroepen die al plaatsvindt nog verder te vergroten. De verantwoordelijkheid voor de bestorming op 6 januari lag ‘duidelijk bij mensen die aanzetten tot geweld en dat nog verder aanmoedigden, inclusief toenmalig president Trump’.

The New York Times berichtte dit weekeinde over een memo dat de Facebook-topman onder leidinggevenden van het bedrijf had verspreid om ze voor te bereiden op de beschuldigingen van de klokkenluider. Daarin schreef Clegg dat Facebook maatregelen om schadelijke inhoud te weren tot ver na de verkiezingen en ook na de bestorming van het Capitool overeind hield. ,,Als het waar is dat Facebook de voornaamste oorzaak is van polarisatie, dan zou dat erger moeten worden overal waar Facebook populair is. Maar dat is niet het geval.”

Onvoldoende openheid

Frances Haugen (37) zei in 60 Minutes dat zij veel van de problemen bij Facebook ook heeft waargenomen bij andere sociale mediabedrijven, maar dat het ‘bij Facebook substantieel erger was dan alles wat ik eerder heb gezien’.

De klokkenluider deed afgelopen week een reeks onthullingen in de Wall Street Journal. Ze handelde naar eigen zeggen uit frustratie over het gebrek aan openheid bij het sociale mediabedrijf over het feit dat het sociale netwerk schade kon aanrichten. Een deel van haar werk bij Facebook, dat ze in mei na ongeveer twee jaar achter zich liet, was het bestrijden van inmenging in verkiezingen. Ze had echter naar eigen zeggen al snel het gevoel dat haar team te weinig middelen kreeg om een verschil te maken. Ook vond ze dat Facebook vooral bleef focussen op groei, terwijl het bedrijf zich wel degelijk bewust was van de negatieve impact van het platform op de gebruikers.

Invloed Instagram op tieners

Van de artikelreeks in de Wall Street Journal van de afgelopen weken bleef vooral het artikel over interne onderzoeken naar de invloed van Instagram op jonge gebruikers erg hangen. In een rapport van Facebook-onderzoekers staat onder meer dat Instagram bij veel tieners - vooral meisjes - de ontevredenheid over hun eigen lichaam doet toenemen, wat op zijn beurt weer gevolgen heeft voor hun geestelijke gezondheid.

Facebook wees er na het rapport op dat Instagram nuttig is gebleken voor tieners met andere problemen. Tegelijk deed het online netwerk wel plannen voor een Instagramversie voor 10- tot 12-jarigen in de ijskast. Momenteel mogen alleen kinderen van 13 jaar en ouder officieel Instagram gebruiken. Vele jongeren geven echter een valse geboortedatum op bij hun inschrijving.

Een woordvoerder van Facebook zei zondag na de uitspraken van Haugen dat het sociale netwerk elke dag probeert een evenwicht te vinden tussen het recht van miljarden mensen op vrije meningsuiting en een veilige omgeving voor gebruikers.

Senaatscommissie

Haugen was volgens haar LinkedIn-profiel meer dan twee jaar productmanager bij Facebook. Ook werkte ze in een vergelijkbare functie bij techbedrijven Google, Pinterest en Yelp. Ze zal dinsdag voor een deelcommissie van de Senaat getuigen over het onderzoek dat Facebook zelf deed naar de effecten van het sociale medium Instagram op de mentale gezondheid van jonge gebruikers.

De voormalige productmanager heeft bij de Amerikaanse autoriteiten officieel bescherming aangevraagd als klokkenluider - een term waarmee wordt verwezen naar werknemers die misstanden aan de kaak willen stellen door informatie te delen.



Bekijk hier het hele interview: