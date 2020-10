Facebook verbiedt advertenties over vermeende verkiezingsfraude

Facebook heeft woensdag aangekondigd dat het propaganda-advertenties verbiedt waarin wordt beweerd dat stemfraude wijdverbreid is, waarin de geldigheid van de uitslag van de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt betwist, of waarin een wijze van stemmen wordt betwist. Het verbod gaat per direct in en geldt voor de socialemediaplatforms Facebook en Instagram.