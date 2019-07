Facebookstoring liet miljoenen mensen werking van algoritmes zien

Data

Het duurde gisteren niet lang of mensen begonnen die tags te delen op sociale media. Zack Whitacker bijvoorbeeld, journalist bij technologiewebsite TechCrunch, stelde vast dat het algoritme rond zijn profielfoto hem relatief goed omschreef. ‘1 person, beard.’ Facebook gebruikt dit soort tags om het platform ook toegankelijk te maken voor mensen met visuele beperkingen.



De vraag is natuurlijk of die beschrijvingen ook gebruikt worden in de advertentiemachine die Facebook is. Want er zit heel wat data in al die foto’s. Heb je een huisdier? Drink je graag koffie? Of maak je weleens een foto in de sportschool? Technologiewebsite The Verge stelde de vraag aan Facebook, maar kreeg nog geen antwoord.