Festival-verdriet? Bouw dan je eigen festival online

Één grote circustent of liever knusse barretjes verspreid over het terrein? Veel groen? Hier en daar een nacho-tent? Picknickbanken? Kleine podiums voor intieme optredens of toch die ene giga stage met over the top lichtshow? Wie online de gratis Layhgobuilder-game speelt, bepaalt het helemaal zelf. Je bent je eigen festivalbaas.