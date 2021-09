FIFA 22 komt eraan: met deze tips word je de beste

Op 1 oktober is het zover: dan wordt FIFA 22 officieel uitgebracht. We geven fanatieke gamers alvast wat tips, waarmee ze de game nu al kunnen spelen en snel de beste spelers vrijspelen.

Tip 1: Zo speel je nu al

Ondanks dat FIFA 22 officieel pas uitkomt op 1 oktober, zijn er manieren waarop je een voorsprong kunt nemen op het grootste gedeelte van de spelers. Zo kun je via EA Play, een abonnementendienst van FIFA-ontwikkelaar EA, vanaf 22 september al een beperkt aantal uren aan de slag met het nieuwe spel. Daarnaast krijgen spelers die de Ultimate Edition van het spel aanschaffen vier dagen eerder toegang tot de volledige game dan de rest van de spelers.

Die vervroegde toegang kan een voordeel op de virtuele transfermarkt opleveren, al kan het ook averechts werken. Vanwege een gebrek aan munten is er in het begin vooral vraag naar goedkope, bruikbare spelers. Deze zullen daardoor een stuk meer waard zijn dan later in het spel. Voor de toppers geldt echter het tegenovergestelde. Aangezien de meeste spelers zich nog geen Messi, Ronaldo of Neymar kunnen veroorloven, is de vraag naar die spelers laag en hun prijs dus ook.

Tip 2: Snel munten verdienen

Om spelers te kunnen kopen, moet je eerst munten verdienen. Dat gaat het beste door veel ‘Division Rivals’ te spelen. In FIFA 22 Ultimate Team krijgt deze spelmodus een nieuw puntensysteem waardoor je snel een hoop waardevolle beloningen vrij kunt spelen.

Ook de opzet van de Weekend League is dit jaar aangepast, zo hoef je niet meer tot donderdag te wachten voordat je beloningen kunt claimen. Deze twee spelmodi zijn zodoende de belangrijkste vorm van inkomsten voor de meeste spelers.

Als je ervoor kiest om extra geld in het spel te investeren om FIFA-punten aan te schaffen en je jezelf als bovengemiddelde FIFA-speler ziet, is het echter ook aan te raden om veel FUT Drafts te spelen. Voor 300 FIFA-punten maak je kans op een aantal aansprekende prijzen. Als je regelmatig je FUT Drafts weet te winnen krijg je op die manier veel meer, en betere, pakketjes voor je punten dan wanneer je dezelfde hoeveelheid in de winkel uitgeeft.

Tip 3: Koop eerst waardevolle spelers

Zodra je eenmaal een mooi aantal munten bij elkaar gesprokkeld hebt, wordt het tijd om je eerste team te bouwen. Daarbij draait het vooral om persoonlijke voorkeur, maar als we je toch een tip mogen meegeven is het de volgende: probeer in het begin de laag gewaardeerde ‘meta-spelers’ links te laten liggen.

Spelers met een rating onder de 81, maar die bijvoorbeeld wel heel snel zijn, kunnen in het begin namelijk nogal fluctueren in prijs. Hoe zonde zou het zijn als je een hoop munten voor zo’n speler neertelt en hij de volgende dag nog maar de helft waard is?

Tip 4: FUT-kaartjes kopen zonder de game te starten

Wist je overigens al dat je, bijvoorbeeld, voor het kopen en verkopen van spelers je console niet hoeft op te starten? EA Sports brengt namelijk jaarlijks ook een FIFA-app uit. Er is een online versie en een app die je kunt downloaden voor je telefoon: de Companion App. Op deze app heb je, buiten het daadwerkelijk spelen van potjes, toegang tot de meeste functies van het spel.

Zo kun je gebruikmaken van de transfermarkt, maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk je opstelling en tactieken aan te passen of SBC’s te voltooien. Dat maakt van de apps een effectieve manier om je club te managen, zodat je de tijd die je daadwerkelijk speelt optimaal kunt benutten.

