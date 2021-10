Fitbit voor je hond: er zijn steeds meer wearables voor dieren

Wearables zijn de normaalste zaak van de wereld. We houden onze gezondheid ermee in de gaten, we betalen ermee en soms vervangen ze zelfs onze smartphone. Minder gebruikelijk, maar niet minder handig, zijn wearables voor dieren.

Bluetooth-trackers zoals de Apple AirTag, Samsung SmartTag of Tile zijn kleine apparaatjes die je aan de halsband van je huisdier kunt bevestigen, zodat je het beestje altijd weer terugvindt. Officieel zijn ze bedoeld voor mensen, maar met de juiste halsband is het zomaar een dierentracker.

Er zijn tegenwoordig ook steeds meer wearables op de markt die speciaal voor dieren zijn gemaakt. Zoals bovengenoemde bluetooth-trackers, waar de focus meestal op de locatie van je huisdier ligt. Zo hoef je nooit meer bang te zijn dat je hond of kat wegloopt. Zelfs als je kat altijd weer uit zichzelf thuiskomt, kan het leuk zijn om te zien waar het diertje in de loop van de dag is geweest.

Track de gezondheid van je hond of kat

Maar natuurlijk willen we niet alleen weten waar ons huisdier is, maar ook of het beestje gezond is. Verschillende start-ups hebben hetzelfde idee en bieden bijvoorbeeld hondenwearables aan. Daarmee kan een baasje de gezondheid van zijn trouwe viervoeter nauwlettend in de gaten houden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de halsbanden van Fi, Whistle en FitBark.

Deze apparaatjes kun je echt zien als een Fitbit voor je hond. Je krijgt duidelijkheid over hoeveel je hond al heeft bewogen en hoeveel beweging het dier nog nodig heeft. Deze wearables kunnen zelfs zien of de hond vaker krabt of meer drinkt, want dat kan wijzen op gezondheidsproblemen.

Ook wordt het stressniveau van de hond bijgehouden als je niet thuis bent en wordt de slaap netjes geregistreerd. De tracker van FitBark is zelfs te combineren met de data van je eigen fitnesstracker om de stappen tussen jou en je hond te vergelijken.

Big tech

Maar wearables voor dieren gaan veel verder dan halsbanden voor overbezorgde baasjes. Er zijn ook gadgets die het leven van veehouders niet alleen een stuk makkelijker maken, maar die er ook voor zorgen dat meer dieren blijven leven. Neem bijvoorbeeld de SmartGuard van het bedrijf SwineTech, dat gespecialiseerd is in technologie rond varkens. Dit apparaatje wordt geplakt op de buik van een zeug en moet ervoor zorgen dat er minder biggen overlijden doordat de moeder over hen heen rolt. De zeug wordt na het registreren van geluiden van een verdrukt biggetje via de wearable namelijk automatisch gemotiveerd om op te staan.

Draagbare koeiendokter

Met de mooON wordt het gedrag en de temperatuur van koeien in de gaten gehouden, om tijdig medische hulp te kunnen bieden. Vence is een wearable voor koeien waarmee een virtueel hek wordt gecreëerd. Via geluiden blijven koeien binnen deze onzichtbare omheining en via de app zijn ze naar een andere plek te leiden.

Ook paardenliefhebbers worden bediend. Onder andere het bekende wearablemerk Polar maakt een hartslagmeter voor die dieren. Het bedrijf Equestic maakt zelfs trainingssensoren om het aantal sprongen af te lezen. Via een app wordt het paard in de gaten gehouden om te voorkomen dat het dier te hard wordt getraind.

Abonnementen

Een nadeel is dat veel trackers nog vrij groot uitvallen. Ze zijn dus al snel te groot voor kleine hondjes en kleine katten. Wel worden deze apparaatjes, zoals met elke technologie, steeds kleiner.

Daarnaast moet je voor de meeste dierentrackers een abonnement betalen om de locatie te kunnen bekijken. Er zit dan een simkaart in die met telefoonnetwerken verbinding maakt.

