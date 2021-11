Flirten met een cybercrimineel, voor de goede zaak

,,Goedendag, ik bel u namens Conti Ransomware Group. Uw bedrijf was in onderhandeling met onze groep over dataherstel, maar de chatroom werkt niet meer.” De belster spreekt in het Engels met een ondefinieerbaar accent het voicemailbericht in. Ze werkt voor wat zij de ‘groep’ noemt, maar wat in realiteit een van de grootste gijzelsoftwarebendes ter wereld is. Het bedrijf dat ze belde is een multinational ergens in Europa. Essentiële onderdelen van de firma zijn een week geleden digitaal lamgelegd door gijzelsoftwarebende Conti.