Fortnite Festival in treurig weiland flopt gigantisch, ouders eisen geld terug

In de Britse stad Norwich vond afgelopen weekend het allereerste Fortnite-festival plaats. Wat een ‘episch’ feestje had moeten worden, liep uit op een fiasco. Het festival was zo slecht georganiseerd dat boze ouders en huilende kinderen nu hun entreegeld terug willen. Geen Victory Royale voor de organisator dus.

Onder andere gamesite Kotaku, The Guardian en zelfs CNN melden dat vandaag. Het festival - georganiseerd door het niet zo toepasselijk genaamde ‘Exciting Events’ - moest de ultieme Fortnite Battle Royale worden. Met grote klimtorens, boogschieten, bergbeklimmen, beroemde YouTubers, dancebattles (alle ouders kennen de dansjes uit het spel inmiddels ook) en natuurlijk computers met het spel zelf. En dat allemaal voor een euro of twintig.

Het gevolg: 3.000 jonge kinderen die allemaal niet konden wachten om binnen te komen. De arme zielen, inclusief hun geïrriteerde ouders, die geen 'early bird’-ticket hadden gekocht, stonden uren in de rij voordat ze op het eiland mochten ‘droppen’. Het festival repte over een personeelstekort, maar eenmaal binnen bleek de vork heel anders in de steel te zitten.

Erger en erger

Eenmaal binnen werd de ellende alleen maar groter. Het festivalterrein bleek een brak weilandje. De activiteiten leken eerder gemaakt voor een groepje kinderen op een feestje en die computers met Fortnite waar we het eerst over hadden? Daar moest je voor betalen om een potje te kunnen spelen. Even voor de oplettende lezer: Fortnite is een gratis spel. Ook was het thema Fortnite niet heel duidelijk aanwezig. Een bezoeker meldt dat een enkele Fortnite-llama - een populair object uit het spel - te zien was op het terrein. Daar bleef het ook bij.

Reden genoeg voor de ouders om de Facebookpagina van het evenement te bombarderen met negatieve reacties. ,,Het is verschrikkelijk hier. Mijn 9-jarige wil naar huis. Ze moeten zich schamen’’, zegt een boze Brit. ,,Een stuk afschermzeil over een minibusjes met een plastic glijbaan aan de achterkant werd de ‘Grottenervaring’ genoemd‘’, zegt een ander. ,,Het festival was zo slecht georganiseerd dat de kinderen liever met stokken in het gras speelde’’, constateert weer iemand anders.

Desondanks spreken de organisators op Facebook van een ‘geslaagd evenement‘ ,,Ik heb met meerdere mensen gesproken die het allemaal fantastisch vonden. Hun kinderen hadden een geweldige tijd’’. Niet veel later werd de hele Facebookpagina verwijderd.

Navraag van The Guardian leidt echter tot een excuus. ,,We hebben iedereen die het wilde geld teruggegeven. Wij zijn ook in gesprek met individuele mensen om het goed te maken’’, aldus Shaun Lord van Exciting Events.