Gameconsole cadeau doen? Update hem stiekem en stop hem daarna terug in de doos

Een gameconsole als cadeau krijgen is een groot feest, maar het is een enorme domper als je daarna de spelcomputer nog urenlang moet updaten voordat je kunt spelen. Daar is wat aan te doen.

Er is een groot verschil tussen spelcomputers van vroeger en nu, afgezien van het feit dat de games er tegenwoordig bloedmooi uitzien. Kreeg je vroeger bijvoorbeeld een Nintendo 64, dan zat er weinig tijd tussen het uit de doos halen van de spelcomputer en het spelen. Je hoefde alleen de kabels goed aan te sluiten, de game er in te stoppen en je zat al in de wereld van Super Mario of Zelda.

Tegenwoordig zijn gameconsoles een stuk complexer. Via downloadbare updates worden zowel het besturingssysteem van de spelcomputer als de games zelf verbeterd. Dat zijn geen kleine bestanden. Vaak gaat het om gigabytes aan data. Het gevolg daarvan is dat na het aansluiten van een spelcomputer, deze updates eerst nog gedownload en geïnstalleerd moeten worden. Daar kunnen uren overheen gaan.

Updates zijn goed en slecht nieuws

Updates horen er in de moderne wereld nou eenmaal bij en hebben ook - in het geval van games - een hoop voordelen. Deze zorgen er namelijk voor dat de spelcomputers veiliger worden en meer functies krijgen. Bij games zorgen de updates er onder meer voor dat ze stabieler draaien. Als een game vroeger een foutje in de software had waardoor het spel vast kan lopen, een zogeheten bug, dan was er geen manier om dat te verhelpen. Tegenwoordig kunnen games later nog worden gerepareerd.

Daardoor zijn game- en consolemakers wel wat luier geworden. Omdat er toch makkelijk updates verstuurd kunnen worden, hoeft de software niet meer perfect te zijn voordat het in de winkels ligt. Wat niet goed werkt, wordt later wel gerepareerd.

Meestal staan de updates daarom al direct de eerste dag klaar. Tussen het moment dat een spelcomputer of game ‘af’ is en het product in de winkels ligt, zijn er alweer verbeteringen gemaakt.

Zonder technische kennis te updaten

Het is niet leuk als je een doos met een spelcomputer opent en daarna uren naar deze updates, met balkjes die veel te langzaam vollopen, moet staren. Je wilt natuurlijk spelen. Geef je een spelcomputer cadeau, dan kun je die console-ervaring van vroeger weer doen herleven door alvast de updates te installeren.

Daarvoor is niet eens veel technische kennis nodig. De console moet wel even aan een televisie worden aangesloten en ook verbinding maken met het internet via wifi. Compacte spelcomputers zoals de Nintendo Switch hoeven alleen met de stroom te worden verbonden waarna je ze kunt inschakelen. Bij de hardware worden boekjes geleverd die duidelijk uitleggen hoe dat in z’n werk gaat. Er kan weinig fout gaan.

De updates starten meestal automatisch met downloaden, waarna ze enkel nog geïnstalleerd hoeven te worden. Zodra dat is gebeurd, is het ook een goed idee om games die je cadeau doet alvast in de console te stoppen. De game hoeft niet te worden opgestart, want ook deze updates zullen vervolgens automatisch downloaden. Stop de game daarna weer terug in het doosje en de spelcomputer in de doos, zodat je ze eindelijk kunt inpakken.

Wil je extra voorbereid zijn, sluit de spelcomputer dan alvast stiekem aan op de televisie van de ontvanger en doe het deurtje van de tv-kast dicht. Pak vervolgens alleen de doos in. Zo is de spelcomputer echt direct speelklaar.

