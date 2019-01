Gasloos dankzij een superslim zonnepaneel

Octrooi op zijn vinding vroeg hij al aan in 2013, maar pas sinds 2016 is hij bedrijfsmatig bezig om zijn pvt-panelen (photo voltaïc thermo) te installeren. ,,Ik wist altijd wel dat ik het werkend zou krijgen, maar voordat je het ook echt zo ver hebt... dat duurt even."



Zijn eigen woning was proefstation. Het huis is inmiddels helemaal gasvrij: alle apparaten en de verwarming draaien op de zonnepanelen. ,,We zijn zelfs helemaal zelfvoorzienend, ook al is dit huis van 1978 en krijg je het nooit perfect geïsoleerd. Maar met nieuwbouwwoningen is dat nog een stuk makkelijker." Inmiddels is het systeem bij vijftien woningen en bedrijven in gebruik.



Use All Energy is nu nog een start-up: Siegerink heeft ook nog een gewone baan. Hij werkt vier dagen per week in de automatisering bij Grolsch. Vrijdagen, zaterdagen en vakanties gaan op aan zijn eigen bedrijf, dat hij inmiddels runt samen met zijn twee zoons Michel en Roy en nog twee medewerkers.