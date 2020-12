Gebruikers klagen over plots wegvallen van 4G en 5G bij iPhone 12

review iPhone 12 Mini en Pro Max: de grootste en kleinste iPhone getest

9 november De iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max maken Apples smartphone-line-up voor 2020 compleet. Recent bespraken we al de iPhone 12 en 12 Pro, die de fabrikant uit Cupertino als eerste uitbracht. Dat waren prima smartphones met een fraai nieuw design, maar de 12 Mini en 12 Pro Max zijn eigenlijk wel de interessantste opties van het viertal. We mochten ze als eerste in Nederland uitproberen.