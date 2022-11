Geen fan van de standaard e-mail-app van je telefoon? Dit zijn goede alternatieven

Spark

Spark is een zeer handige app. Het heeft een overzichtelijk design dat je naar eigen smaak kunt inrichten. Ook biedt de app ondersteuning voor vrijwel alle e-maildiensten. Door de slimme inbox worden nieuwsbrieven en andere afleidingen automatisch gefilterd.

De focus wordt gelegd op berichten van echte personen. Je wordt bijvoorbeeld niet constant lastiggevallen met meldingen van bedrijven, maar ontvangt enkel notificaties van e-mails van afzenders die je kent.

Het is daarnaast mogelijk om e-mails te ‘snoozen’, zodat je er op een later moment nogmaals op wordt geattendeerd. Ook kun je een melding krijgen als een ontvanger op een bepaalde dag of tijd nog niet op jouw e-mail heeft gereageerd. Je kan e-mails met bijvoorbeeld collega’s bespreken binnen de app.

Eerst was Spark alleen voor Apple-apparaten beschikbaar, maar de app is tegenwoordig ook met Android en Windows te gebruiken.

ProtonMail

Is privacy voor jou belangrijk, dan is ProtonMail een goede optie. E-mails worden verstuurd met end-to-end-encryptie, al gebeurt dat alleen als je naar een ander Proton-account mailt. Stuur je een bericht naar een e-mailadres van een andere dienst, dan kun je deze wel met een wachtwoord vergrendelen.

Zo kan de e-mail alleen geopend worden door degene die je daadwerkelijk wilt bereiken. Ook Proton zelf kan jouw e-mails niet inzien en je IP-adres wordt niet bijgehouden.

Het bedrijf is gevestigd in Zwitserland, waar strenge privacywetten gelden. Het nadeel van ProtonMail is dat je met de gratis versie alleen een e-mailadres van Proton kunt gebruiken. Met een betaalde versie kun je wel een eigen @-account gebruiken.

Proton is ook een slimme keuze om naast een andere e-maildienst te gebruiken, bijvoorbeeld enkel voor het versturen van je belangrijkste e-mails. Proton biedt gratis cloudopslag aan, maar ook een agenda en een VPN.

Outlook

Microsoft Outlook is bij velen bekend en wordt ook regelmatig gebruikt door scholen en bedrijven. Ook voor privégebruik is Outlook een prima keuze. Het heeft een hoop handige functionaliteiten. Microsoft To Do is bijvoorbeeld geïntegreerd in Outlook, waardoor belangrijke e-mails automatisch in de To Do-lijst kunnen verschijnen. Ook kun je regels toevoegen aan inkomende berichten. Je kunt zo bijvoorbeeld instellen dat e-mails van een bepaalde afzender automatisch in een bepaalde map terechtkomen.

Outlook ondersteunt e-mailadressen van verschillende andere diensten en beschikt over een eigen agenda. Je kunt gratis een eigen @outlook.com-adres aanmaken, indien je nog geen e-mailadres hebt of wilt overstappen. Microsoft Teams en Outlook werken ook goed samen, waardoor je vanuit de e-mail-app direct digitale vergaderingen kunt aanmaken.

Airmail (alleen voor iPhone)

Voor iPhone-gebruikers is Airmail een goed alternatief voor Apple Mail. De app biedt ondersteuning voor vrijwel alle e-mailaccounts. Airmail heeft een slimme inbox, die automatisch nieuwsbrieven en andere afleidingen filtert. Ook kun je bepaalde e-mails verbergen totdat ze relevant worden. Vlak voor de datum van een concert komt de e-mail met je kaartjes bijvoorbeeld weer tevoorschijn.

Er is een integratie met verschillende handige apps aanwezig, waaronder Evernote, OneDrive, Todoist en Things. Airmail is ook te gebruiken op macOS, waardoor je naadloos kunt overschakelen tussen je smartphone en je Mac. Ook kun je inkomende e-mails lezen en beantwoorden via je Apple Watch.

Veel functies zijn gratis te gebruiken, maar om pushmeldingen te ontvangen en meerdere accounts te gebruiken heb je de betaalde versie nodig. Deze kost 3,49 euro per maand of 10,99 euro per jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.