Geen inbraakzorgen of ruimtegebrek meer met deze hightech-rugzak

In het kort +Erg compact voor de geboden inhoud

+Stevig en solide geconstrueerd, nauwelijks tekenen van slijtage na maanden van gebruik

+Ruimte voor flinke laptop, ondanks bovengenoemde compacte vormgeving -Anti-diefstalrits is na aantal maanden niet meer anti

-Gespen glijden te gemakkelijk over de banden

Uw redacteur van dienst gaat zelden op pad zonder rugtas, en heeft er de afgelopen decennia de nodige versleten. Over het algemeen gaan de rugtassen van bovengetekende een jaar of twee, drie mee - en dat lijkt niet onredelijk voor producten die zelden meer dan een euro of zestig hebben gekost, en bijzonder intensief gebruikt worden.



De rugzak dient niet alleen voor het vervoer van laptop, lader, pennen en paperassen, camera, powerbank(s), een assortiment kabels, een muis (draadloos, geen vacht), aantekenboekjes, flessen water en een in de loop der jaren toenemende hoeveelheid van iets wat we maar ‘gruis’ zullen noemen (een soort bodembedekker bestaand uit kruimels, kapotte elastiekjes, clips en stukjes tie-wrap, dopjes van hoofdtelefoons en muntjes van exotische origine en meer van dat soort zaken).

Tekst gaat door onder de afbeelding

Volledig scherm Citylite uitgevouwen © Targus

Toen het aanbod kwam om eens te kijken naar een rugzak van Targus werd dit idee nieuw leven ingeblazen, en de nieuwsgierigheid werd gewekt omdat deze CityLite zich erop voorstond bijzonder degelijk te zijn. Met de duidelijke kennisgeving dat er pas over de tas geschreven ging worden als deze een aantal maanden ‘in het echt’ was gebruikt, en wanneer er geen andere, dringender zaken die wél over een stekker beschikten op de rol stonden, namen we de CityLite een paar maanden mee als metgezel.

Conclusie

De Targus CityLite is een rugzak die in onze Prijsvergelijker zo’n 70 euro kost, al is hij ook voor een tientje minder te vinden. Daarmee is hij niet bijzonder duur, maar ook zeker niet heel goedkoop - een beetje fatsoenlijke rugzak begint bij een euro of dertig, en daarna kan je het zo gek maken als je wilt.

De CityLite rugzak is bovenal heel aangenaam compact. Dat komt omdat de boven een stuk minder diep is dan bij veel vergelijkbare modellen. Het heeft wel als nadeel, dat het minder eenvoudig is om gewoon wat spullen in deze rugzak te gooien, om de interne ruimte optimaal te gebruiken, moet je een beetje plannen en beleid gebruiken. En anders kan je er gewoon wat minder in kwijt. De compacte vorm is erg prettig voor gebruik in drukke omgevingen, je hindert er mensen minder mee dan met een tas die meer uitsteekt, en hebt dus meer bewegingsvrijheid. De antidiefstalvormgeving is aardig, maar na enige maanden gebruik eigenlijk niet meer effectief, doordat de rits vrij komt te liggen. Daarmee resteert een prettige en degelijke rugzak met een stevige prijs - al vinden we die voor de geboden kwaliteit te rechtvaardigen.