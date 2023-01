Getest: Dit is de beste alles-in-1 zwart-witprinter

Met een alles-in-1-printer kun je naast printen ook scannen en kopiëren. Er zijn 3 verschillende types te koop: inkjetprinters, laserprinters en inkttankprinters. Inkjetprinters zijn vaak goedkoper in aanschaf, maar duur in gebruik. Inkttankprinters zijn juist vaak duurder in aanschaf, maar goedkoop in gebruik. En laserprinters werken met toner in plaats van inkt. Dat droogt niet uit, dus kan een goede keuze zijn als je maar heel weinig print.

De Consumentenbond test verschillende soorten printers op onder meer afdrukkwaliteit, gebruiksgemak en inkt- of tonerkosten. Er zijn in totaal ruim 235 printers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 20 geteste alles-in-1 zwart-witprinters doet HP het goed. Een printer van dit merk is Beste uit de Test. Een variant op dit model is de Beste Koop.

Beste uit de Test: HP LaserJet M234sdwe

Volledig scherm Beste uit de Test. © Consumentenbond

Met de M234sdwe kun je supersnel printen, scannen en kopiëren. Printen kan via wifi, usb of een vaste internetaansluiting.

Binnen 15 seconden print hij vijf brieven en teksten komen scherp en goed uit de printer. Printen kan automatisch dubbelzijdig. De printer heeft bovendien automatische papierdoorvoer (ADF). Hierdoor scan of kopieer je ook lekker snel een stapeltje papier.

De kosten per printje zijn laag. De standaard 135A-cartridge voor deze printer kost 55 euro. Hier kun je maar liefst 1000 printjes mee maken. Je krijgt er eentje meegeleverd bij aankoop, dus je kunt meteen even vooruit. Als je hem moet vervangen, kun je ook kiezen voor de grotere 135X-cartridge. Die kost 70 euro en kun je bijna 2400 printjes mee maken.

Er zijn ook wat minpunten. Kleurenafbeeldingen zet hij uiteraard om naar grijswaarden. Deze komen erg donker op papier en egale vlakken zijn niet gelijkmatig grijs. Dit geldt overigens voor veel zwart-witprinters. Daarnaast kun je niet automatisch dubbelzijdig scannen en werkt deze printer alleen met originele HP-cartridges.

Beste Koop: HP LaserJet M234dwe

Volledig scherm Beste Koop. © Consumentenbond

De M234dwe lijkt erg veel op de Beste uit de Test, maar is een goedkopere uitvoering. Net zoals de Beste uit de Test print, scant en kopieert hij supersnel en kun je automatisch dubbelzijdig printen. En je kunt afdrukken via wifi, usb of een vaste internetaansluiting.

De afdrukkwaliteit is ook hetzelfde als bij de Beste uit de Test en er passen dezelfde cartridges in. En ook deze printer werkt helaas alleen met HP-cartridges.

Het grote verschil is dat dit model geen automatische papierdoorvoer (ADF) heeft. Je kunt dus geen stapeltje papier automatisch scannen of kopiëren.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

