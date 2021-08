Getest: dit zijn de beste laptops voor ieder type student

Nu de schoolpoorten bijna weer opengaan, is het voor heel wat middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten tijd voor een nieuwe laptop. We nemen drie producten uit het ruime aanbod onder de loep, gericht op drie soorten studenten.

Basismodel: Acer Swift 3

De minst veeleisende studenten, die voldoende hebben aan kantoorsoftware als Word, een e-maildienst, wat surfen en misschien een streepje Netflix, komen er wel met een letterlijk en figuurlijk vederlichte laptop als de Acer Swift 3. We kozen hier een versie uit 2019 om de prijs onder de 600 euro te halen, want nieuwere edities van deze laptoplijn gaan flink richting de duizend.

Die twee jaar verschil is prima, maar ouder dan dat moet je het echt niet gaan zoeken. Het idee is namelijk dat het toestel drie tot vijf jaar blijft meegaan, en zelfs al gebruik je je laptop enkel voor de lichtste taken, treedt er slijtage op. Maar gezien zijn bescheiden prijs heb je heel wat waar voor je geld met dit toestel. Het draait niet op een Intel-chip maar op een Ryzen 5 van concurrent AMD, maar dat zou niemand mogen afschrikken. De strijd tussen Intel en AMD is een Coca-Cola-/Pepsi-verhaal: in de meeste benchmarks zijn ze aan elkaar gewaagd, er is geen gapende kwaliteitskloof tussen de twee.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verder heeft dit model 8 gigabyte aan werkgeheugen, wat zo’n beetje het minimum is geworden vandaag. Maar je kiest dan ook voor dit type toestel omdat je het uitgesproken niét nodig hebt om erop te gamen (hoewel een spelletje ‘Fortnite’, 'Valheim’ en dergelijke er wellicht wel op draaien). Videostreamen kan wel met enig kijkcomfort, want hij heeft een Full HD-scherm.

Qua schermdiagonaal is het een 14 inch-laptop (35,56 cm), net een duim kleiner dan de nog steeds als standaard geldende 15” (38,1 cm). Het is een beetje wennen in het begin, maar eigenlijk is dat een prima formaat voor studiegebruik. Alles wat je qua aansluitingen verwacht zit er ook op, met onder meer USB- en HDMI-poorten. Wel is er geen SD-kaartlezer, wat heel wat gebruikers nog altijd verwachten van een Windowslaptop.

Volledig scherm Acer Swift 3 SF314-41-R71B © Acer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor creatievelingen: Apple MacBook Pro 16”

Je kiest een creatieve richting, en moet dus video’s en foto’s kunnen bewerken? Dan kijk je wellicht meteen – en zeer terecht – naar een Mac. Alleen is de keuze voor een student nogal beperkt bij Apple: de enige min of meer betaalbare laptop uit het aanbod van deze Amerikaanse love brand, de 13-inch-grote MacBook Air (1.130 euro), is niets voor iemand die audiovisuele digitale skills wilt leren. Wat dat betreft ben je meer met de 16 inch-versie (40,64 cm) van de MacBook Pro: die geeft een breder canvas om je foto’s, video’s of andere visuele media op te bewerken. Alleen betaal je daar natuurlijk een flinke meerprijs voor.

In ruil krijg je evenwel niet alleen een groter en mooier scherm. Onder meer een prettig wegtikkend toetsenbord, een goede koeling en een flinke accuduur (hij zou het meer dan twaalf uur moeten volhouden) zijn enkele bijkomende redenen om dit toestel in huis te halen.

Volledig scherm Apple MacBook Pro 2019 16" Space Grey (MVVJ2N/A) © Apple

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gamingbeest: Asus ROG Strix G15

Als je een laptop zoekt waarop je kunt gamen, kunnen de prijzen natuurlijk meteen héél gek gaan. Er is een hele groep van inmiddels gevestigde gamingpc-merken – Alienware (Dell), Omen (HP), Predator (Acer), Legion (Lenovo) enzovoort – die toestellen in meerdere maten en gewichten uitbrengen, maar Asus heeft naar ons aanvoelen het meest gevarieerde aanbod daarin. Onder zijn ROG-submerk (Republic Of Gamers) verkoopt de Taiwanese fabrikant net als de andere merken toestellen die enkele duizendjes kosten. Maar ook bijvoorbeeld de 15,6 inch-grote (39,62 cm) ROG Strix G15, die voor minder dan 1.000 euro in de winkel ligt.

Wat valt er te gamen voor die prijs, wetende dat er beesten in de handel zijn die een twee- of drievoud daarvan kosten? Het grote verschil zit hem natuurlijk in de rekenkracht. Dit model draait op een Ryzen 7-processor van AMD (vergelijkbaar met een i7 van Intel dus), maar de videokaart – een GeForce GTX 1650 – behoort niet meer tot de allerkrachtigste, en was op moment van lancering in 2019 al een instapmodel. Hij knalt echter nog vlot alle grote games die momenteel op de markt zijn (we deden een sneltest met de specificaties van het al verschenen ‘Resident Evil Village' en het toekomstige 'Far Cry 6'). Dus als je niet té veel studiejaren denkt aan elkaar te rijgen, trek je het nog wel tot je je diploma hebt gehaald.

Volledig scherm Asus RoG Strix G15 G513IH-HN026T-BE © Asus

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.