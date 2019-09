Google betaalt bijna 1 miljard in zaak over belastingontduiking in Frankrijk

Dit is alles wat we weten over de nieuwe iPhone (Pro)

9 september Op 10 september is het weer zover: dan doet Apple de nieuwste generatie iPhones uit de doeken. Hoe zal de iPhone 11 (of XI, of Pro) eruitzien? En is er een vouwbare iPhone op komst? We kijken in onze glazen bol en zetten alle verwachtingen op een rijtje. Weet Apple te innoveren of blijft het wederom ietsje achter?