Google brengt Google Pay uit in Nederland zonder app

Sony: ‘Geen PlayStati­on 5-consoles te koop in de winkel op releasedag’

5 november De PlayStation 5 komt in Nederland op 19 november uit en de vraag naar de nieuwe console is enorm. Vanmiddag kwam Sony met de mededeling dat fanatiekelingen niet in de rij voor de winkel hoeven te gaan staan in de hoop op het apparaat.