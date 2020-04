Google doet videobeldienst Zoom in de ban vanwege veiligheidsrisico’s

Quarantai­ne-tip: ‘Ori and the Will of the Wisps’ zorgt voor emotionele momenten

8 april Gevoelsmatig is het nog niet eens zo lang geleden dat het spelaanbod op de Xbox One, PC en later Nintendo Switch werd verrijkt met de komst van de game ‘Ori and the Blind Forest’. De sfeervolle platformgame scoorde met zijn soepele gameplay, die steeds veranderde om het spel fris te houden. Nu is het vervolg er. Dat biedt volop afleiding in deze corona-tijden.