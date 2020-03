Google eert astronaut Wubbo Ockels met eigen doodle

Wubbo Ockels (geboren op 28 maart 1946 in Almelo) was natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar. Van 31 oktober tot en met 6 november 1985 maakte hij als eerste Nederlander een vlucht door de ruimte met het ruimteveer Challenger Hij was tijdens de vlucht en het verblijf in het Spacelab D-1 verantwoordelijk voor de vele meetapparatuur, waarmee allerlei proeven werden uitgevoerd, volgens Google meer dan 75.



Na zijn vlucht gebruikte hij zijn bekendheid als astronaut om zich in te zetten voor duurzaamheid.



In 2008 werd bij toeval een vergevorderde niertumor bij hem geconstateerd. De tumor werd succesvol verwijderd, maar op 29 mei 2013 maakte Ockels bekend dat er een maand eerder opnieuw niercelkanker bij hem is ontdekt. Hij bleef tot kort voor zijn ziekbed hoogleraar Aerospace for Sustainable Science and Technology aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft.



Ockels werd 68 jaar oud. ‘Dank je, dr. Wubbo Ockels, voor het verslaan van de zwaartekracht en het creëren van een betere toekomst voor ons allemaal!’, besluit Google.