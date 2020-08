Google geeft Android-telefoons functie voor herkennen van aardbevingen

Telefoons die op het Android Earthquake Alerts System zitten geven een locatiemelding door als de telefoon denkt dat er een mogelijke aardbeving plaatsvindt. Dat gebeurt als de versnellingsmeter van de telefoon trillingen detecteert. Daarvoor moeten de locatiediensten van Google aan staan en de functie voor apparaatlocatie geactiveerd zijn, zegt de woordvoerder. De locatie die de functie verzendt is ‘op stadsniveau’ en dus niet exact. Bovendien stuurt de telefoon drie neplocaties mee om de echte locatie van de gebruiker te verbergen. Als er een aantal meldingen binnenkomen van telefoons in de buurt kan Google een waarschuwing geven als er in een regio een aardbeving is.

Voorlopig werkt het project alleen nog in de westkust van Amerika. Google werkt daar samen met de United States Geological Survey en de Office of Emergency Service in Californië. Android-gebruikers worden aangemeld bij het Android Earthquake Alerts System. De update waarmee de telefoons worden bijgewerkt, wordt op dezelfde manier doorgevoerd als bij de corona-api van Google en Apple, dus via Play Services. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om een opt-out waarbij gebruikers zich zelf kunnen afmelden.

Naast het doorgeven van trillingen aan seismologische instituten kan het systeem ook gebruikt worden om gebruikers op tijd te waarschuwen voor een aardbeving. Dat laatste gebeurt vooralsnog alleen in Californië waar Google dus al samenwerkingen heeft. In het komende jaar wordt dat uitgebreid naar andere landen. Wel kunnen gebruikers via de zoekfunctie van Google al informatie krijgen over een getroffen gebied als ze zoeken naar termen zoals ‘aardbeving in de buurt’.