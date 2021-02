Google sluit eigen videospellenstudio en richt zich op ontwikkeling Stadia-technologie

Google lanceerde Stadia eind 2019. Bedoeling is dat via het platform games kunnen worden gespeeld met dezelfde ervaring als op gameconsoles, zoals de PlayStation van Sony en Xbox van Microsoft. De games hoef je bij Stadia niet te downloaden of fysiek te bezitten, maar worden gestreamd via het internet. Google richtte ook een eigen studio op, Stadia Games and Entertainment (SG&E), om exclusieve titels te ontwikkelen.

,,Het maken van de beste games vanaf nul vergt vele jaren en grote investeringen. De kost gaat exponentieel omhoog”, aldus Phil Harrison, manager van Google Stadia, in een blogpost. Het technologiebedrijf zegt niet verder te zullen investeren in exclusieve content gemaakt door het interne ontwikkelingsteam van Google, ,,gezien onze focus op het voortbouwen op de bewezen technologie van Stadia en op het uitdiepen van onze partnerschappen”. Games die gepland waren om in de nabije toekomst uit te komen, zullen wel nog verschijnen.

Jade Raymond, die SG&E leidde, verlaat Google, terwijl de meeste andere leden van de studio andere rollen zullen vervullen. Raymond heeft heel wat ervaring in de game-industrie. Ze werkte eerder bij Electronic Arts en Ubisoft. Ze was onder meer producer van de eerste spelletjes in de bekende Assassin's Creed-reeks.

In de blogpost benadrukt Harrison dat er nog steeds games zullen verschijnen voor Stadia, gemaakt door derde partijen. ,,We blijven geëngageerd voor de toekomst van gamen via de cloud”, aldus de topman.

