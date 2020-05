Google werkt aan stemfunctie om aankopen via Assistant te bevestigen

Google heeft tegen techwebsite Android Police bevestigd dat het gaat om een nieuwe functie die onderdeel is van een vroege, beperkte pilot. De functie geeft gebruikers de mogelijkheid om aankopen die tijdens het winkelen met Google Assistant zijn gedaan, te bevestigen door hun stem te gebruiken. Deze optie kan bij gebruikers aanwezig zijn en worden ingeschakeld in de Google-app bij de instellingen over betalingen.

Volgens Android Police werkt de functie niet bij iedereen, maar is de functie genaamd ‘Confirm with Voice Match’ in ieder geval wel beschikbaar in de app sinds versie 11.8.7.21. Gebruikers die de functie kunnen aanzetten, merken wellicht niets van de verandering, ook al doen ze een aankoop via Google Assistant. Dat komt doordat het gaat om een vroege pilot waarbij de stemoptie alleen beperkt is tot in-appaankopen via Google Play en restaurantbestellingen. Dat laatste werkt in ieder geval alleen in de Verenigde Staten.