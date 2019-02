Google zegt sorry voor 'afluisterende’ microfoon in beveiligingsapparaat

Google heeft excuses aangeboden voor een fout in de productomschrijving van een beveiligingssysteem van dochteronderneming Nest. In het apparaat zit een microfoon die niet vermeld stond in de specificaties. Niet goed, vonden veel gebruikers, wijzend naar de vele privacyschandalen in de techwereld. Google heeft inmiddels excuus aangeboden en spreekt van een pijnlijke fout.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Business Insider dat het nooit de bedoeling is geweest om de in het apparaat aanwezige microfoon geheim te houden. Volgens hem had de aanwezigheid van de microfoon in de specificaties van de Nest Secure moeten staan. Dat dit oorspronkelijk niet het geval was, ‘was een fout van onze kant’, aldus de woordvoerder. De productpagina maakt inmiddels melding van de microfoon, wat voorheen niet het geval was.

Volgens Google heeft de microfoon in ieder geval nooit aan gestaan; dat gebeurt volgens het bedrijf alleen als gebruikers deze optie specifiek activeren in de instellingen. De microfoon is volgens Google oorspronkelijk in de Nest Secure geïntegreerd om nieuwe beveiligingsfuncties toe te voegen, zoals de mogelijkheid om brekend glas te detecteren als bijvoorbeeld een ruit wordt ingetikt.

De Nest Secure is een alarmsysteem dat niet in Nederland wordt verkocht. De microfoon zit ingebouwd in de Nest Guard, een deel van het Secure-systeem dat voorzien is van een keypad, een bewegingssensor en het alarm.