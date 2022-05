Groeiende zorgen over spionagesoftware na zoveelste afluisterschandaal

Stevie Wonder oefent met Nederland­se slimme bril waardoor hij weer ‘foto’s bekijkt en recepten leest’

Soullegende Stevie Wonder, die sinds zijn babytijd blind is, kan dankzij een Nederlandse uitvinding een ingrediëntenlijstje lezen in de supermarkt, foto’s bekijken en zelfs zijn sleutels terugvinden in huis.

12 april