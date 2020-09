Groot gaming-evenement afgelast door oplopende coronacijfers

Business Gaming Twente is een nieuw concept, dat voor de eerste keer gehouden zou worden in De Grolsch Veste op vrijdag 9 oktober. Het idee is dat bedrijven en studenten het tegen elkaar opnemen in een LAN-party, een soort ouderwetse gamewedstrijd. Onder meer klassiekers als Counter Strike, FIFA en Mario Kart stonden op het programma. Ook kon er een kijkje worden genomen in de wereld van virtual reality.