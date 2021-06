Grote aankondigingen van Nintendo op komst: dit verwachten we

Gamebeurs E3 is in volle gang. Grote studio’s en uitgevers onthullen daar hun grootste nieuwe titels voor het komende jaar. Nintendo’s presentatie volgt vanavond. Wat heeft het bedrijf op de planning? We doen een aantal voorspellingen.

Hoewel het Japanse bedrijf bijna niks heeft gezegd over zijn geplande aankondigingen, is er een hoop te distilleren uit eerdere onthullingen en geruchten. Onderstaand overzicht is gebaseerd op experts en ingewijden die denken te weten wat er zal worden gepresenteerd.

De nieuwe Nintendo Switch Pro? Reken er maar niet op

Geruchten over een compleet nieuwe Switch komen inmiddels al maanden voorbij. Het apparaat zou een verfijnd ontwerp krijgen, een haarscherp scherm en krachtigere hardware om games mooier te weergeven.

Ingewijden dachten dat het apparaat vlak voor E3 aangekondigd zou worden, zodat spellenmakers hun titels voor het apparaat konden etaleren.

De hoop is sindsdien gevestigd op een onthulling tijdens de E3-presentatie, maar we achten de kans klein dat dit zal gebeuren. In een eerder persbericht zei Nintendo dat de focus volledig ligt op games en software, dus niet op nieuwe apparatuur.

Meer over de nieuwste Zelda

Eén van de eerste games op de Nintendo Switch was The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dat nog steeds één van de best gewaardeerde titels op het apparaat is. Een vervolg is in de maak: tijdens E3 in 2019 werd de game met een korte video aangekondigd.

Details over het spel waren in 2019 spaarzaam. Er wordt daarom gehoopt dat we tijdens de presentatie deze week meer over het spel horen. Wellicht onthult Nintendo zelfs de uiteindelijke verkoopdatum van het spel.

Nieuwe beelden van Pokémon

Eerder dit jaar werd een drietal nieuwe Pokémon-games onthuld: Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl en Pokémon Legends: Arceus. De eerste twee moeten in november verschijnen, terwijl de laatste gepland staat voor begin 2022.

Het is onvermijdelijk dat Nintendo meer over de drie games zal delen. Wellicht krijgen we uitgebreidere beelden te zien van Pokémon Legends, aangezien dat spel flink afwijkt van hoe Pokémon-spellen traditioneel in elkaar steken. Voor het eerst kunnen spelers een grote, echt open wereld verkennen.

Misschien ook nog Mario

Nintendo’s mascotte Mario is al sinds de jaren ‘80 niet weg te denken bij het gamebedrijf, maar op het moment staan er bijna geen écht grote titels van de Italiaanse loodgieter gepland. Wellicht dat Nintendo tijdens de E3-presentatie het volgende avontuur van het personage zal aankondigen.

Die game kan bijvoorbeeld een vervolg zijn op Super Mario Odyssey, dat al sinds dag één op de Switch te spelen is. Of de loodgieter maakt een uitstapje naar totaal andere spelgenres: eind juni verschijnt een golfgame over Mario waar meer beelden van gedeeld zouden kunnen worden.

Eindelijk weer eens Metroid

De scifi-reeks Metroid is één van Nintendo’s oudste series, samen met Zelda en Mario. Maar waar die andere twee volop aandacht krijgen, is Metroid een beetje op de reservebank terechtgekomen.

Wel werd enkele jaren geleden een nieuwe Metroid-game aangekondigd, getiteld Metroid Prime 4. Het spel is inmiddels al vrij lang in ontwikkeling, maar wellicht zien we tijdens E3 voor het eerst beelden.

Meer over kindvriendelijk schietspel Splatoon 3

Met Splatoon heeft Nintendo een alternatief voor schietgames zoals Call of Duty in huis, maar dan voor kinderen. De harde wapens en legerthema’s zijn omgewisseld voor een lollig gevecht met verfpistolen, wat een stuk minder gewelddadig in elkaar steekt.

Begin dit jaar bleek dat Splatoon 3 in ontwikkeling is, een game die ergens in 2022 zou verschijnen. Bij E3 krijgen we wellicht meer beelden en informatie te zien.

Verschijningsdatum voor Bayonetta 3

In het Japanse Bayonetta speel je een schaars geklede heks wiens haar als wapen gebruikt kan worden. Een wat gekke game, waarvan het tweede vervolg exclusief voor de Nintendo Switch zal verschijnen.

We weten al dat Bayonetta 3 in ontwikkeling is, maar verder is weinig over de game bekend. Wellicht dat er meer details tijdens de E3-presentatie aan bod komen.

