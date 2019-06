Harry Pottergame van Pokémon Go-maker nu ook in Nederland

Trump over UFO's boven Kansas City: ‘We houden het in de gaten’

22 juni ,,We houden het in de gaten’’, antwoordt president Trump op vragen van ABC News over de toename van UFO-waarnemingen door marinevliegers. Sinds 2017 heeft het Pentagon een programma dat de meldingen onderzoekt. Gisteren zorgden twee mysterieuze lichtbollen boven Missouri voor druk gespeculeer, maar de president gelooft er duidelijk niet in.