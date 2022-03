HDMI of DisplayPort: welke beeldinput is het beste?

Een beetje monitor heeft tegenwoordig tal van aansluitingen aan de achterkant. Een voor de stroomkabel, meestal enkele USB-poorten, een of twee HDMI-ingangen en een of twee aansluitingen voor een DisplayPort-kabel. Die laatste categorieën geven het beeld- en geluidsignaal van je computer of laptop door, maar wat is nu precies het verschil tussen die twee?

HDMI

HDMI wordt gebruikt voor het verzenden van HD video- en audiosignalen. Ook op moderne monitoren kun je verschillende HDMI-poorten vinden. Er zijn meerdere versies, die allemaal andere resoluties ondersteunen.

Het al wat oudere HDMI 1.4 ondersteunt tot 4K resolutie bij 30 beeldjes per seconde of 1080p-video's met 120 beeldjes per seconde. Het nieuwere HDMI 2.0 werkt met 4K-video's op 60 beelden per seconde en heeft soms een HDR-kleurbereik.

HDMI 2.1 ondersteunt tot 10K-resolutie bij 120Hz, net als verbeterde HDR en Audio Return Channel (ARC) waarmee Dolby Atmos en DTS:X audio van het beeldscherm naar een ontvanger kunnen worden gestuurd.

De korte boodschap: hoe hoger het getal achter ‘HDMI’, hoe meer functies er zijn en hoe beter de monitor in staat is om grafische beelden en geluid zo goed mogelijk weer te geven.

DisplayPort

Een DisplayPort-aansluiting is een connector die vaker op pc’s dan op tv’s wordt gebruikt. Het realiseert high-definition-video en -audio en op moderne monitoren kun je verschillende aansluitingen vinden. In de regel werkt alles met een ververssnelheid van minstens 60 beelden per seconde, maar hebben modernere aansluitingen een hogere resolutie. DisplayPort 1.2 toont 4K-video, DisplayPort 1.4 gaat tot 8K en met DisplayPort 2.0 zou je zelfs 16K-video kunnen bekijken.

Ook belangrijk: alle moderne HDMI-poorten ondersteunen AMD’s FreeSync-technologie, die haperingen en strepen op het scherm tijdens gaming tackelt. Dat gebeurt door de verversingssnelheid van de monitor af te stemmen op de uitvoersnelheid van de videokaart in je pc. AMD’s concurrent, Nvidia heeft een vergelijkbare techniek, deze heet G-Sync-technologie. Deze is op veel monitoren alleen mogelijk via DisplayPort.

Wat is beter: HDMI of DisplayPort?

De een is niet per se beter dan de ander, het hangt meer af van de versie van de poort en waarvoor je een monitor of televisie gebruikt.

Moet je kiezen tussen DisplayPort 1.4 en HDMI 2.0, dan is DisplayPort de betere optie, maar heb je de keuze tussen HDMI 2.0 en Displayport 1.2, dan zou HDMI een betere keuze kunnen zijn vanwege de HDR-ondersteuning.

DisplayPort-kabels halen een hogere bandbreedte dan HDMI-kabels. Bij een hogere bandbreedte geeft de kabel meer signalen tegelijk door en dat is handig als je meerdere monitoren op je computer aansluit. Ook wanneer je veel gamet op je computer en snelle, soepele beelden belangrijk vindt is het in algemene zin beter om een DisplayPort-kabel te gebruiken om een monitor te verbinden. Maar als het om een moderne spelcomputer zoals de PlayStation 5 of Xbox Series X gaat, zal je deze aansluiten op een televisie of monitor met een HDMI-kabel.

HDMI wordt sowieso veel vaker bij televisies gebruikt omdat je deze kabel ook kunt gebruiken om een moderne soundbar of homecinemaset aan te sluiten.

