Het grote Apple-nieuws van vanavond ligt al op straat: dit weten we

Tijdens een grote presentatie doet Apple later vandaag hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPhones en andere producten uit de doeken. We zetten alle verwachte nieuwe gadgets alvast op een rij.

Hoewel Apple de inhoud van het evenement nog niet heeft bekendgemaakt, lekt er vooraf altijd ontzettend veel naar buiten. Onderstaand overzicht is gebaseerd op geruchten, goed ingelichte analisten en gelekte informatie.

Drie of vier nieuwe iPhones

Centraal bij het evenement staat de nieuwe iPhone. In de volksmond heet die al een tijd de iPhone 13, al zou Apple hem ook bijvoorbeeld de iPhone 12S kunnen noemen - dan vermijdt het bedrijf dat ongeluksgetal.

Eerder hebben we alle geruchten over de iPhone 13 al op een rij gezet. Qua ontwerp wordt het waarschijnlijk een kleine update, met een iets kleinere kin boven het scherm. Een always-on-scherm zorgt er mogelijk voor dat de telefoon altijd basisinformatie zoals de tijd laat zien, zelfs als hij vergrendeld is.

Het is nog afwachten hoeveel iPhones het bedrijf zal presenteren. We rekenen in elk geval op een basismodel, een Pro-variant en een extra-grote versie van die laatste. Wellicht komt er ook een mini-toestel zoals bij de iPhone 12, maar volgens analisten was het voorgaande model een flop.

Een compleet herontworpen Apple Watch Series 7

Voor het eerst sinds zijn introductie in 2015 zou de Apple Watch worden voorzien van een echt significant herontwerp. Volgens ingewijden wordt het horloge platter en strakker, zodat het design beter aansluit bij de iPhone 12 en 13.

Daarmee wordt het horloge ook groter: het grootste model is 45 millimeter, terwijl de kleine variant 42 millimeter wordt. En reken ook maar op een paar nieuwe functies, zoals de in geruchten genoemde glucosemeter.

Het is de vraag of Apple dit jaar eindelijk de 4G-variant van het horloge naar Nederland brengt. Die wordt in andere landen verkocht, maar was door de late komst van digitale esim-kaarten hier lange tijd niet beschikbaar.

AirPods 3 met kleinere steeltjes

Mogelijk vernieuwt Apple ook zijn draadloze doppen door de AirPods 3 te introduceren. Het ontwerp van deze oordopjes zou vergelijkbaar zijn met de AirPods Pro, waarbij het steeltje aan de uiteindes veel korter is.

Functies van de Pro-doppen ontbreken vermoedelijk wel bij het nieuwe model, zoals de actieve ruisonderdrukking. Qua prijs zitten ze tussen de AirPods 2 en AirPods Pro in, dus tussen de 130 en 210 euro.

iOS 15 komt er nu echt aan

Hoogstwaarschijnlijk gaat het vanavond ook kort over iOS 15, de nieuwe versie van het besturingssysteem op de iPhone. Dat werd in juni dit jaar al onthuld, maar bij het september-evenement vertelt Apple doorgaans wanneer de update voor iedereen beschikbaar komt.

Datzelfde geldt trouwens ook voor iPadOS en tvOS, waarvoor ook nieuwe updates gepland zijn. De grote nieuwe Mac-update komt waarschijnlijk pas over een maand aan bod.

Nog een evenement in oktober?

Ingewijden denken dat Apple zijn najaarsaankondigingen dit jaar heeft opgesplitst. De iPhone, Apple Watch en mogelijk AirPods zouden dan voor vandaag gepland zijn, waarna nieuwe iPads en Macs op een later moment worden besproken.

Het moet nog blijken wanneer dat tweede evenement dan zou volgen, maar waarschijnlijk wordt dat oktober. Dan presenteert Apple wel vaker nieuwe iPads.

