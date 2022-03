Hier vind je een mooie nieuwe achtergrond voor je smartphone

We kunnen ons zowel off- als online op verschillende manieren presenteren. Een van de dingen die mensen vaak als eerste doen als ze een nieuwe mobiele telefoon, tablet of computer hebben: de achtergrondafbeelding veranderen. De meegeleverde achtergronden zijn heus wel mooi, maar het is natuurlijk leuker om je eigen persoonlijke wallpaper te maken. Voor je smartphone is dat echt een fluitje een cent.