Hoe bevalt de eerste vouwbare smartphone van Nederland?

PreviewDe eerste vouwbare smartphone die in de Nederlandse winkels komt te liggen wordt de Samsung Galaxy Fold. Er zijn wel andere vouwbare telefoons op komst, zoals de Huawei Mate X en de Royole FlexPai. Maar die zijn nog niet te koop of worden enkel in China uitgebracht. Samsung krijgt dus de primeur, maar is zo’n opvouwbaar exemplaar echt de telefoon van de toekomst? Tweakers probeerde het toestel voor het eerst uit.

De Galaxy Fold was tot nu toe een mysterie. Bij de aankondiging op 20 februari was hij niet te zien en op telecombeurs Mobile World Congress een week later stond hij alleen achter glas. Of, strikt genomen, achter diverse lagen glas, want stel je voor dat mensen te veel zouden zien van deze gloednieuwe smartphone. Je zou er haast aan gaan twijfelen of het wel een volledig werkende smartphone is, want een aangekondigde telefoon twee maanden voor de release achter glas verbergen, is uitzonderlijk. Kennelijk vond Samsung de software of hardware destijds nog niet goed genoeg om die aan techjournalisten in handen te geven.

Nu vindt Samsung wél dat het tijd is om mensen de gelegenheid te geven hem te proberen. Wij hebben bij puur toeval iets meer tijd gehad dan sommige andere media. We waren veel te vroeg bij de Samsung Experience Store in Utrecht en de fabrikant had genoeg exemplaren, dus kregen we dubbel de tijd. Dankzij dat toeval kon deze bofkont een extra uitgebreide preview maken van deze telefoon.

Onwennig

De eerste keer voelt wat onwennig aan. Hoort het scharnier echt zóveel tegendruk te geven? Gelukkig, de krak die bij de Mate X is te horen, ontbreekt hier, maar het scharnier van de Samsung Galaxy Fold is duidelijk aan de stroeve kant. Als we deze oester toch hebben opengepeuterd, schittert de vouwbare parel van 7,3 inch ons tegemoet: een oledscherm met een fladderende vlinder. De Galaxy Fold is de eerste vouwbare smartphone die in Nederland in de winkels zal liggen. Het is vermoedelijk het begin van een stortvloed aan vouwbare smartphones de komende jaren, steeds goedkoper en steeds verfijnder, maar dit is waar het begint.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Galaxy Fold © Tweakers

Wat meteen anders is dan andere vouwbare telefoons is dat het grote scherm aan de binnenkant zit, in tegenstelling tot de Mate X. Dit zorgt er voor dat je de telefoon ook gewoon in je zak durft te doen. Aan de buitenkant zit wel een kleiner scherm waarop je bijvoorbeeld berichten kunt checken, maar veel meer ook niet. Vouw je de telefoon open, dan opent de app zich op het grote scherm van de Fold.

Stroef scharnier

Verder ziet de telefoon er gewoon goed uit. Het scherm ziet er qua kleuren goed uit en de ‘vouw’ in het scherm is niet voelbaar. Sterk punt van de vouwtelefoon is dat je drie apps tegelijk kunt gebruiken op één scherm. De dure onderdelen in de smartphone zorgen er wel voor dat je diep in de buidel moet tasten (1.980 dollar). Wel ontbreekt er bijvoorbeeld een uitgang voor je koptelefoon. Die zit bijvoorbeeld nog wel op de S10.

Kortom, het is een prima pionier, maar hoe de telefoon zich zal ontwikkelen moet zich nog uitwijzen. Hoe het ook zal gaan, Samsung heeft met de Galaxy Fold een toestel in handen dat de geschiedenisboeken zal ingaan. We weten alleen nog niet in welk hoofdstuk dat zal zijn. Staat het onder ‘de volgende evolutie van smartphonedesign’ of onder ‘interessante experimenten die nergens heen gingen’? Hoe dan ook staan Huawei en Samsung met hun vouwbare designs recht tegenover elkaar. Wie er als ‘winnaar’ uit de bus zal komen, moet blijken.