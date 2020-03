Hoe goedkoop zijn de producten op het kersverse Amazon.nl nou echt?

Miljardair gebruikt gezichts­her­ken­ningsoft­wa­re om date van zijn dochter te identifice­ren

12:10 Een New Yorkse miljardair heeft gezichtsherkenningsoftware, die hij in zijn supermarkten wil inzetten tegen winkeldieven, gebruikt om te achterhalen wie de date van zijn dochter (29) was. Dat heeft John Catsimatidis zelf toegegeven aan de New York Post. ,,Goeie vaders houden hun dochters in de gaten.’’