Hoe veilig is TikTok voor onze kinderen? ‘Ontworpen om ze dom te houden’

Musk vervangt Twitterlo­go met blauwe vogel door memehond Doge

Het bekende Twitterlogo met blauwe vogel is maandagavond vervangen door een memeplaatje van een Shiba Inu, een Japans hondenras. Dat is tevens het logo van de dogecoin, die naar de meme is vernoemd, en de favoriete cryptomunt van Twittereigenaar Elon Musk (51) is. De waarde spurtte meteen omhoog.