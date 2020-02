Huawei neemt het op tegen Samsung met verbeterde versie vouwbare Mate XS

Sony introdu­ceert smartphone-vlaggen­schip met 5G-ondersteu­ning

13:43 Sony heeft maandag zijn nieuwste vlaggenschip onthuld. Het is de smartphone Xperia 1 II. Het is de eerste voor 5G geschikte Sony-telefoon die in Europa op de markt komt. In de loop van het voorjaar moet de telefoon in Nederland en de rest van Europa verkrijgbaar zijn.