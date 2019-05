IKEA komt met shopping-app

De keten had al een app, maar daarmee was het alleen mogelijk om een boodschappenlijstje samen te stellen. Er was geen optie om de producten op je lijstje meteen te bestellen. Met de nieuwe app is dat wel mogelijk. Het moet ‘een compleet nieuwe ervaring bieden’, vertelt Barbara Martin Coppola, chief digital officer van IKEA, in een interview met vakwebsite RetailTrends.