In de VS kunnen Tindergebruikers zien of potentiële dates een strafblad hebben

Tindergebruikers in de Verenigde Staten kunnen vanaf deze week nagaan of potentiële dates een strafblad hebben. De datingapp wil op deze manier de veiligheid van het gebruik van Tinder vergroten.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een antecedentencheck te doen binnen het zogenoemde ‘Veiligheidscentrum’ van de app. Deze nieuwe toepassing kon worden gelanceerd dankzij een samenwerking met Garbo, een non-profit die achtergrondchecks aanbiedt in de hoop geweld tegen vrouwen te voorkomen.



In de app kunnen gebruikers basisinformatie over een potentiële match doorgeven, waarna Garbo nagaat of diegene een strafblad heeft. Als dit het geval blijkt te zijn, moedigt Garbo de gebruiker aan om een melding van diegene te maken bij Tinder. Garbo kijkt overigens vooral naar mensen die strafbladen hebben wegens seksueel misbruik of geweld. Er wordt bijvoorbeeld geen melding gegeven als iemand een strafblad heeft vanwege drugsbezit.

Voorspeller

,,Als iemand in het verleden grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien, voorspelt dit vaak ook of iemand in de toekomst op deze manier een gevaar kan vormen”, licht Kathryn Kosmides, oprichter van Garbo, toe in een verklaring.



Kosmides benadrukt hoe belangrijk het is om van tevoren na te gaan of je veilig met iemand kunt afspreken. ,,Of het nu gaat om online daten of om de tientallen andere manieren waarop vreemden elkaar ontmoeten in het moderne digitale tijdperk", zegt ze. ,,We moeten weten of we mogelijk onze veiligheid in gevaar brengen.”



De eerste twee zoekopdrachten met Garbo via Tinder zijn gratis. Daarna wordt er per zoekopdracht 2,50 Amerikaanse Dollar (2,26 euro) aan verwerkingskosten in rekening gebracht.

Twijfels

De nieuwe toepassing in de app zou ervoor kunnen zorgen dat gevaarlijke mensen Tinder niet meer voor hun doeleinden gaan gebruiken, reageert Sarah Lageson, universitair hoofddocent aan de School of Criminal Justice in de Amerikaanse plaats Newark.



Maar experts hebben ook zo hun twijfels bij de betrouwbaarheid van de nieuwe functie. ,,De meeste mensen die schadelijk gedrag vertonen hebben geen strafblad”, legt Lageson uit. ,,Daarom is het nagaan van het strafregister misschien niet de beste manier om te beoordelen of iemand die je niet persoonlijk kent een gevaar voor je kan vormen.”

Vals gevoel van veiligheid

De toepassing is volgens de academicus daarnaast onvolledig, omdat raciale ongelijkheid nog altijd een grote rol speelt in het Amerikaanse rechtssysteem. ,,Veel witte seksuele roofdieren hebben geen strafblad, terwijl veel zwarte mensen er onterecht een hebben.”



Het grootste risico is volgens onderzoekster Nicole Bedera dat de toepassing Tindergebruikers een 'vals gevoel van veiligheid’ geeft. ,,Er zijn veel structurele barrières in het Amerikaanse strafsysteem waardoor machtige en bevoorrechte misbruikers aan een straf kunnen ontsnappen.”

Of en wanneer deze toepassing ook in Nederland gebruikt gaat worden is nog niet bekend.

