In Star Wars: Squadrons mag je jouw jeugddroom als ruimtepiloot beleven

Star Wars: Squadrons is een combat flightgame, waarbij we bewust het woord ‘sim’ vermijden. Microsoft Flight Simulator is dat wel: een product gericht op het zo dicht mogelijk benaderen van de realiteit. Hoewel dat voor niet-bestaande ruimteschepen natuurlijk een beetje anders ligt, is duidelijk dat Squadrons gericht is op speelbaarheid en toegankelijkheid. Het besturen van de schepen kent zeker wat lastigere kanten, maar in beginsel is het eenvoudig genoeg, zeker met de standaardbesturing.

Verhaal

Volledig scherm Star Wars Squadrons. © EA Hoe je Squadrons ook speelt, met controller, flightstick of in virtual reality, het verhaal blijft hetzelfde. Als speler maak je aan het begin twee piloten aan waarmee je daarna het verhaal beleeft. Met de ene piloot vecht je aan de kant van de rebellen, die na de Battle of Endor de basis hebben gelegd voor de New Republic. Je wordt onderdeel van het Vanguard Squadron en raakt betrokken bij een speciaal project genaamd ‘Starhawk’. Je andere piloot wordt opgenomen in het Titan Squadron, aan de kant van de Empire. Ook voor hen wordt Starhawk een aandachtspuntje, niet in de laatste plaats, omdat degene die de leiding heeft over dat project vier jaar eerder is overgelopen van de Empire naar de Rebels. De commandant aan de zijde van de Empire is dat nog niet vergeten, dus speelt persoonlijke wraak ook een rol.

Het verhaal gaat gepaard met gesprekken tussen jouw piloot en de andere leden van je squadron en de leiders aan beide kanten. Die gesprekjes geven wat meer achtergrond bij het verhaal of de personages en bevatten leuke Star Wars-referenties, maar ze vormen soms ook wel hinderlijke onderbrekingen tussen de missies. Ervaar je dat zo, dan is het fijn dat je die gesprekjes vaak kunt overslaan.

Het verhaal dient de game zonder zelf ooit uitmuntend te zijn. Het is grappig hoe er langzaam maar zeker een ondertoon ontstaat, die suggereert dat de New Republic eigenlijk helemaal niet zoveel beter is dan de Empire vroeger. Dat blijkt uit acties tijdens missies en gesprekken die de leden van je team onderling hebben. Die gesprekken, die je zowel aan boord van je moederschip in de hangar als over de radio aan boord van je gevechtsschepen hebt, zijn over het algemeen prima. Ze bevatten leuke oneliners en vormen een mooie basis waar de wat meer generieke uitspraken als ‘er zit iemand achter je’ tijdens gevechten nog bij komen.

Star Wars: Squadrons is volledig in virtual reality speelbaar. Er zijn niet al te veel grote games die op deze manier zijn te spelen, dus dat maakt Squadrons nog eens extra speciaal, zeker omdat het dus niet om enkele losse VR-levels gaat. De hele game kun je in VR spelen, dus de volledige campagne en ook de multiplayer-modus. Dat is gewoon heel gaaf. Vliegen in VR leent zich uitstekend om rustig langs een Star Destroyer te zeilen terwijl je geniet van elk detail van het imposante gevaarte.

Conclusie

Waar de meeste Star Wars-verhalen gaan over de Jedi en soldaten op de grond, draait het in Star Wars: Squadrons om gevechten in de ruimte, tussen X-Wings, TIE Fighters en diverse andere bekende toestellen. De game biedt een vermakelijk verhaal dat je van zowel de kant van de Rebels (New Republic) als de kant van de Empire meekrijgt.

Volledig scherm Star Wars Squadrons © EA

De campagne is gevuld met leuke, gevarieerde missies, al hadden er van ons best wat missies bij mogen zitten waarbij je gronddoelen op planeten aanvalt. Dat dat niet zo is, is verder niet erg. Vervelender is dat met name de multiplayer niet al te veel om het lijf heeft. De Fleet Battles zijn beter dan de Dogfights, maar beiden blijven niet overdreven lang boeien. Dat geldt overigens niet als je een VR-setje hebt: Star Wars: Squadrons spelen in VR is een van de leukste dingen die we dit jaar hebben gedaan, en een prima reden om je VR-set weer eens uit de kast te halen.

Zonder VR is Squadrons geen must-have, maar nog steeds een prima opvolger van de klassieker X-Wing vs. TIE Fighter.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze video's over esports.