Vandaag tien jaar geleden overleed visionair Steve Jobs aan de gevolgen van kanker. Verloor het Amerikaanse bedrijf dat Jobs in 1976 oprichtte toen ook zijn innovatieve vermogen? Het is maar aan wie je dat vraagt. Aandeelhouders dragen Tim Cook op handen. Apple werd in het jaar dat Cook ceo werd ook het meest waardevolle bedrijf ter wereld met een beurswaarde van 377 miljard euro. Het was ongekend, maar het valt geheel in het niet met de huidige waarde: 2,3 biljoen dollar. Even in cijfers: 2.300.000.000.000 dollar (zo’n 2 biljoen euro).