Is ‘dark mode’ wel zo goed voor batterij, ogen en slaap? Experts leggen uit

Wat doet de zogenaamde ‘dark mode’? In essentie vervangt het de normaal gesproken felwitte achtergrond door een zwarte, vandaar ook de naam. In het geval van WhatsApp worden in deze modus de berichten donkergrijs en donkergroen en de letters grijswit. Het effect van een zonnebril, min of meer, zonder dat je er een op hoeft te zetten. Vooral ‘s avonds zou de donkere modus voordelen bieden, maar fans blijven ook overdag trouw aan de nieuwe look. Al was het maar uit esthetische overwegingen: het oogt best classy. Of het ook allemaal gezonder is voor gebruiker en toestel, is nog maar de vraag. We vissen er drie claims uit.