Is deze nieuwe OnePlus 8T wederom een smartphone-hit?

OnePlus is inmiddels niet meer weg te denken als kwalitatief hoogwaardig smartphone-merk. De Android-telefoons vliegen als warme broodjes over de toonbank in Nederland en elk nieuw toestel is een verkoophit. De OnePlus 8T is de nieuwste telg in de line-up. Is het weer een succesverhaal? Tweakers zocht het uit.

Het is best een opvallende keuze van OnePlus; de eerder uitgekomen OnePlus 8 Pro krijgt nu geen opvolger, terwijl er wel een OnePlus 7T Pro was. Alleen de OnePlus 8 wordt dit najaar geüpgraded.

De interne keuze om in het middenklasse-segment toestellen te gaan uitbrengen heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de capaciteit van de fabrikant. Misschien vindt OnePlus bij nader inzien ook dat een Pro-model na een half jaar te weinig meerwaarde zou bieden. Het belangrijkste punt om te verbeteren zou de camera zijn en het verbeteren van de camerasoftware is bewerkelijk, zeker als je op topniveau wilt opereren. Op het prijspunt van de OnePlus 8 kun je echter nog wegkomen met een iets minder goed camerasysteem en bovendien is er nog genoeg te upgraden.

Volledig scherm OnePlus 8T. © Tweakers

Vloeiender scherm

OnePlus heeft gekozen voor een select aantal verbeteringen bij de OnePlus 8T. Zo heeft het scherm nu geen 90Hz-, maar een vloeiende 120Hz-verversingsfrequentie, net als de 8 Pro. Dat zorgt ervoor dat de beelden op het scherm nog vloeiender zijn.

Ook in het camerasysteem zijn veranderingen doorgevoerd, al zijn die op het eerste gezicht beperkt. De ultragroothoeklens heeft een grotere beeldhoek en het interessantste is misschien nog wel de verhoogde resolutie van de macrocamera. Die bood voorheen namelijk te weinig detail. De grootste upgrade zit echter in de accu. Deze bestaat nu uit twee delen, zodat er veilig sneller geladen kan worden, maar liefst met 65W. Ook de accucapaciteit is vergroot.

Het beste nieuws is echter misschien nog wel dat de adviesprijs honderd euro omlaag is gegaan voor zowel het goedkoopste model met 128GB en 8GB werkgeheugen, als het duurdere model met 256GB en 12GB. Rest natuurlijk de vraag of de OnePlus 8T met zijn upgrades en prijsverlaging relevant is in de smartphonemarkt van nu.

Meer verwacht

Volledig scherm OnePlus 8T. © Tweakers We hadden iets meer verwacht van de OnePlus 8T; de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger zijn simpelweg niet indrukwekkend. Er zijn weinig features van de 8 Pro doorgedrongen tot de 8T en dat zal ongetwijfeld zijn om de Pro onderscheidend te laten zijn, ook bij gebrek aan een opvolger van dat toestel.

We missen vooral draadloos laden, een telecamera en een IP-classificatie voor water- en stofdichtheid. Al deze dingen zitten wel op de Galaxy S20 FE, waarvan de 4G-versie voor dezelfde prijs als de OnePlus 8T over de toonbank gaat. Voor de 5G-versie betaal je echter wel honderd euro meer.

Ook de features die wel aanwezig zijn, kennen weinig verbetering. We hadden het meest verwacht van de camera’s. De ultragroothoekcamera heeft een grotere beeldhoek, maar we hadden liever gezien dat hij wat lichtsterker was en meer detail zou laten zien. De grootste teleurstelling is de macrocamera. Hij is beter geworden, maar legt nog steeds te weinig detail vast en heeft een vast focuspunt.

Goed nieuws

Er is gelukkig ook goed nieuws. De prijs is terug op het niveau van de OnePlus 7T, wat honderd euro minder is dan de OnePlus 8 kostte. Dat kan de pijn deels verzachten. Het snelladen is een enorme stap vooruit en het 120Hz-scherm is erg fijn. Ook deze OnePlus-telefoon is weer lekker vlot in alle aspecten. Het toestel maakt duidelijke keuzes en doet daarmee concessies die bij je moeten passen. Is een soepele gebruikservaring het allerbelangrijkst, is de camera van ondergeschikt belang en vind je laden met een snoer geen probleem? Dan is dit ongetwijfeld een goede keuze. De prijs-kwaliteitverhouding is bij OnePlus echter wel wat achteruitgegaan en de concurrentie zit natuurlijk niet stil.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.