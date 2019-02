Is deze telefoon met vreemde afmetingen de toekomst?

MWCHet was een van de meest opvallende telefoons die tijdens het Mobile World Congress in Barcelona werd aangekondigd: de Xperia 10. De smartphone van Sony heeft een scherm met het 21:9-formaat, vergelijkbaar met de afmetingen van een bioscoopscherm. Is dat genoeg om een bedreiging te zijn voor de gevestigde smartphonefabrikanten? Tweakers nam een kijkje op de beursvloer.

Volledig scherm © AFP De allereerste Xperia-smartphone die ooit uitkwam, was de Xperia X1 uit 2008. Toen ik die reviewde, was deze zin nog heel normaal om te schrijven: ,,Het scherm is met zijn 3,0 inch allesbehalve klein.’’ Kom daar maar eens om in 2019. De compactste telefoon die Sony op dit Mobile World Congress heeft aangekondigd, heeft een scherm van 6,0 inch.



Dat scherm heeft meer dan drie keer de oppervlakte van het Xperia X1-scherm. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe Xperia 1, die over een 6,5 inch-scherm beschikt met bijna vier keer de oppervlakte van de Xperia X1. Het is wonderlijk, maar de naam Xperia gaat langer mee dan gevestigde namen als Samsung Galaxy of LG G; het is nu precies elf jaar geleden dat het toenmalige Sony Ericsson de eerste Xperia-smartphone presenteerde. Na de Xperia X1 volgde niet de Xperia X2; Sony Ericsson heeft die geannuleerd nadat providers hem hadden afgekeurd. Wat volgde, was de Xperia X10, de eerste Xperia met Android en een voor die tijd kolossaal 4 inch-scherm.

Nu verwijst Sony een beetje terug naar die tijd, met de namen van de Xperia 1 en Xperia 10. Maar behalve de nummers en de namen hebben de nieuwe toestellen weinig met de oude van doen. We waren teleurgesteld toen we op de stand van Sony aankwamen op het Mobile World Congress, want we konden niet zelf spelen met de software van de Xperia 1. Die is nog niet af. De Xperia 10 is gelukkig wel klaar. We gingen zo uitgebreid mogelijk aan de slag met de nieuwe telefoons van Sony, die allemaal één opvallend element gemeen hebben: een 21:9-scherm, hetzelfde als in de bioscoop.

Logisch

De stap naar 21:9 is voor Sony heel logisch. Immers, onder de vleugels van het concern zit ook Sony Pictures, dat films produceert. En in welke beeldverhouding verschijnen films doorgaans? Inderdaad, 21:9. De compatibiliteit met filmmateriaal op 21:9 is een van de voordelen die Sony noemt bij zijn nieuwe Xperia’s. De meeste televisies gebruiken de 16:9-verhouding, dus wat dat betreft is de smartphone zeker uniek.

Telefoons zijn in de afgelopen jaren steeds langer geworden. De schermen zijn gegroeid van 16:9 naar eerst 18:9 en nu doorgaans 19:9 of zelfs 19,5:9. Nu zou je denken dat het maar een kleine stap is naar 21:9, maar dat valt tegen. Zelfs de kleinere Xperia 10 heeft een enorm lang scherm en je hebt vermoedelijk een prothese voor je duim nodig om de bovenkant van het scherm te bereiken.

Volledig scherm © REUTERS

Nu zou je kunnen denken dat Sony veel in de software heeft gedaan om het lange scherm goed bedienbaar te houden met één hand. Dat is een beetje zo; er is een modus om het scherm te verkleinen, maar waar Samsung met One UI bijvoorbeeld alle elementen in de onderste helft van het scherm weergeeft, is Sony’s Android-uitgave daar niet op berekend.

De Xperia 10 is trouwens een van de weinige smartphones met een kunststof achterkant. Die voelt goed aan, al kun je er wel vingervegen op zien. De software was vaak vloeiend, maar in ons halfuurtje met de telefoon kwamen we desondanks best wat gestotter tegen. Android is wel kunstmatig beperkt voor demo’s op de beurs, waardoor het misschien geen indicatie biedt voor prestaties in de praktijk; zo kun je bluetooth niet aanzetten, geen beelden opslaan en zo meer.

Tot slot...

In elk ander jaar had Sony met de aankondiging van zijn 21:9-smartphones best veel indruk gemaakt. Immers, het is een interessante twist op de bestaande smartphones, die zo min mogelijk ruimte aan de bovenkant hebben. Sony doet het omgekeerde. Het is goed uitgedacht, het is vernuftig en het maakt het lange scherm iets minder moeilijk te bedienen met één hand.

Helaas voor Sony is dit Mobile World Congress de indrukwekkendste telecombeurs in jaren en veel fabrikanten laten hier nieuwe ideeën zien voor apparaten met radicaal andere vormen en ideeën, zoals de opvouwbare Huawei Mate X en de Nubia Alpha-smartwatch. Deze beurs draait nu eens niet om kleine verbeteringen, maar om de grote stappen waarvan bezoekers nu een voorproefje krijgen.

Een dergelijke visie voor de toekomst toont Sony niet. Daarbij speelt mee dat de Japanse fabrikant in de smartphonemarkt nauwelijks meer iets in de melk te brokkelen heeft, behalve als leverancier van componenten. Xperia-telefoons hebben fans, maar ze hebben in de afgelopen jaren weinig invloed gehad op het uiterlijk of de functionaliteit van smartphones in zijn algemeenheid.

Dat zou in dit geval weleens anders kunnen zijn. Naast alle concepten voor de toekomst zijn smartphonemakers in het heden nog steeds bezig met de zoektocht naar de fullscreen-smartphone en liefst zonder inkeping. De oplossing van Sony daarvoor is eigenwijs en zou best navolging kunnen krijgen.

Volledig scherm © REUTERS