Is dit gigantische beeldscherm de droom van elke werknemer?

VideoreviewWat is er beter dan één beeldscherm? Twee beeldschermen natuurlijk, maar ook daar kleven de nodige nadelen aan. Zoals zichtbare randen en software die niet goed werkt. Wat is nóg beter? Werken met een heel groot beeldscherm met heel veel pixels!

Hardware.Info bekeek de Philips 499P9H. Dit is het oordeel over de reus van 999 euro. ,,Wij zetten ons aan deze reus en ook al hebben we zoals altijd wel wat aan te merken, toch wilden we er eigenlijk niet meer achter vandaan komen.‘’

De Philips 499P9H is, je kan er niet omheen, echt een heel groot beeldscherm. Dat is de eerste indruk van iedereen die het even kwam bekijken (het is niet elk dag dat we een monitor van dit formaat op de burelen hebben). Toch is het deels optisch bedrog: vergeleken met twee losse 27-inch monitoren, valt het best mee. Door de enkele voet neemt de 499P9H bovendien minder ruimte op het bureau in dan twee losse schermen, al is de voet niet de kleinste.

Maar goed, niet iedereen heeft twee 27-inch schermen voor de neus, en hoe je het wendt of keert, een aaneengesloten paneel met een diagonaal van 49 inch (124,5 centimeter) is imposant.

Verademing

Bijna oneindige werkruimte, voor gigantische Excel-tabellen, enorme documenten of pakweg vier programma’s die naast elkaar geopend zijn: dat is wat de Philips 499P9H belooft en levert met zijn 32:9 dubbele qhd-paneel. In vergelijking met twee gewone monitoren is de afwezigheid van een stel randen visueel een verademing, al is een stukje software om toepassingen te positioneren aan te raden. De Windows-functionaliteit om met sneltoetsen programma’s te vast te klikken aan een schermrand zijn niet echt toereikend bij een paneel als dit. Hiervoor bestaan echter (gratis en betaalde) opties, al lijkt Philips die voor dit scherm niet zelf te bieden.

Maar na de nodige tijd werken aan de 499P9H willen we er eigenlijk geen afstand meer van doen: wie eenmaal gewend is aan veel werkruimte keert niet graag terug naar een enkel beeldscherm met standaardafmetingen, en dit is net weer een stap verder qua prettige werkomgeving. Daarbij levert Philips ook een heel aardige set functies mee, van de handige Hello camera (gezichtsherkenning om het systeem te ontgrendelen) tot de aansluit-functionaliteit.

Die is wat ons betreft heel behoorlijk, maar met twee belangrijke kanttekeningen: de stroomlevering is beperkt tot 65 watt (voldoende voor veel, maar zeker niet alle laptops), en de bedrade netwerkverbinding haalt bij lange na niet de beloofde snelheid.

Stevig aan de prijs, of niet?

Dat brengt ons op de prijs: die is stevig wanneer je de vergelijking maakt met twee standaard 27-inch 16:9 monitoren. Je hoeft niet heel hard te zoeken om voor 1000 euro vier van dat soort schermen te kopen. Of gewoon twee, waarbij je de helft bespaart. Maar, dan heb je wel een voller bureau, en mis je de docking-functie en de webcam - bovenal is het een heel andere ervaring. Ultrawide schermen koop je niet om de meeste pixels voor je euro’s te krijgen, maar voor een omgeving die optimaal aansluit op jouw werkzaamheden. Wie het eenmaal heeft ervaren, is doorgaans snel ‘om’. Dat geldt ook voor deze overtreffende trap binnen het ultrawide-segment. Voor multitaskers en Exceltijgers is dit beeldscherm momenteel het summum, en daarvoor betaal je een premium.

Bekijken we de 499P9H in vergelijking met wat je neertelt voor een ‘standaard’ ultrawide qhd-scherm, dan valt de prijs bovendien nog best mee. Hoewel dat segment ook wel wat prijsdaling heeft gezien, is 700 euro nog altijd een vrij gangbaar bedrag, zeker voor een ergonomisch model met usb-c. De meerprijs voor bijna 50% meer werkruimte is in die vergelijking alleszins acceptabel.

Omdat de 499P9H bovendien een heel goede beeldkwaliteit biedt, is het wat ons betreft dan ook een regelrechte aanrader voor wie tot de doelgroep behoort.