Is dit het design van de nieuwe iPhone 12?

Alle Nederlan­ders kunnen vanaf vandaag corona­check doen

9:35 Vanaf vandaag is de app ‘De Corona Check’ beschikbaar voor alle Nederlanders. De app is opgezet door het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis en kan inschatten hoe waarschijnlijk het is dat je corona hebt. Ook start op basis van de app een proef om gebruikers daadwerkelijk te testen op corona.