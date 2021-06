Is je favoriete website offline of ligt het aan jou? Zo zoek je het uit

Als internetbankieren, sociale media, je favoriete website of de online onderdelen van je gameconsole ineens niet meer werken, rijst altijd weer die vraag: ligt het aan mij, of hebben ze een storing? Voor die situatie hebben we hier de meest effectieve stappen, die je moet zetten, zodat je zo gauw mogelijk weet of je iets kan doen en wat dan.

De eerste vraag die je moet beantwoorden, is of een enkele online dienst een probleem ondervindt, of dat je nérgens bij kunt. En als het beperkt is tot specifieke sites of diensten, of je die dan via mobiel internet nog wel kunt benaderen. Mocht inderdaad het hele internet eruit liggen of werken de problematische sites en diensten wél via mobiel internet, dan is er een goede kans dat het probleem zich in jouw huis bevindt. Dan moeten we kijken of dat aan je apparaat ligt of aan je modem en internetverbinding.

Als het probleem alleen bij specifieke websites of diensten ligt en zich voordoet op zowel je thuisinternet als je mobiele internet, dan zit het knelpunt waarschijnlijk buiten je huis. Wat je dan kan doen, staat aan het eind van dit artikel.

Ligt het dan aan mijn laptop, telefoon of internetverbinding?

Pak een andere laptop of smartphone erbij. Als die wel gewoon op jouw thuisinternet diensten en sites kan opvragen, dan werkt je verbinding in principe gewoon. Dan kan het nog steeds zijn dat je wifisignaalproblemen hebt op het apparaat waar het om gaat, maar dat is een ander soort storing.

Als het de internetverbinding lijkt te zijn...

Als je ook op een ander apparaat niets kan, is het dus waarschijnlijk je internetverbinding. Ervan uitgaande dat je wifisignaal in orde is, is het modem je volgende halte. Je modem herstarten kan geen kwaad: schakel hem uit, wacht een seconde of tien en schakel hem weer in. Dit kan vaker problemen verhelpen met deze apparaten, maar ook met laptops en smartphones.

Mocht dat niets uithalen, dan zul je dus verder moeten zoeken in de richting van je internetprovider. Die hebben veelal een statuspagina die makkelijk te vinden is door te zoeken op bijvoorbeeld ‘Ziggo status’, wat je dan via mobiel internet zal moeten doen. Als daar vermeld wordt dat er een storing is of werkzaamheden uitgevoerd worden, dan heb je de kern van het probleem te pakken. Die webpagina, of anders de klantenservice, kan je als het goed is vertellen wat er aan de hand is en hoe lang het nog duurt.

..en als het een enkel apparaat lijkt te zijn

Je laptop doet niets op je wifi, maar je smartphone bijvoorbeeld wel? Ook hier geldt: een herstart kan mogelijk helpen, ook bij een smartphone. Daarnaast biedt Windows 10 de Probleemoplosser voor Netwerken en heeft macOS de Wifiprobleemoplossing. Mochten die opties niet helpen, dan heb je een hardnekkiger probleem te pakken en kan je het beste een deskundige erbij halen. Vaak is de klantenservice van je provider ook bereid om hiermee een handje te helpen.

Of als het probleem níét bij jou ligt

Om problemen met websites te checken, is er Down For Everyone Or Just Me. De status van een online dienst die niet via een website werkt, kan je checken door een statuspagina op te zoeken, door AlleStoringen te raadplegen of via Twitter: zoek op de naam van de service, haal de nieuwste tweets erbij en je weet of mensen klagen over problemen. Let er hier wel op dat een enkeling die klaagt nog niet betekent dat er iets aan de hand is, maar zijn het er honderd tegelijk dan is er waarschijnlijk wel iets loos. De partijen achter die sites en diensten zullen als het goed is zelf ook via sociale media naar buiten treden over een storing, dus zoek hun accounts vooral ook op.

Mocht het tot slot gaan om een belangrijke dienst, zoals het internetbankieren van een grote bank of televisiezenders van een grote provider, dan schrijven sites als Tweakers.net en NU.nl daar ook vaak over. Via de persvoorlichters kunnen zij mogelijk zelfs extra informatie bemachtigen.

