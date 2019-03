Keurmerk voor refurbished smartphone

Nu de topmodellen van Apple en Samsung steeds duurder worden, kiezen steeds meer Nederlanders voor een refurbished smartphone: een opgepoetst toestel dat wordt verkocht voor tot wel 200 euro onder de nieuwprijs.



Probleem is dat die markt zeer ondoorzichtig is, een kat in de zak is snel gekocht. De Consumentenbond testte begin vorig jaar 18 refurbished toestellen die ketens als Leapp en Forza ‘zo goed als nieuw’ verkochten. Slechts een derde bleek een goede deal.



Het nieuwe Keurmerk Refurbished moet zekerheid bieden over de kwaliteit van de opgelapte toestellen, vinden Techniek Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en enkele grote refurbished smartphone-verkopers. Na een jaar aan voorbereidingen wordt vrijdag de eerste kwaliteitszegels uitgereikt. Drie bekende verkopers ontvangen er één: Forza Refurbished, Leapp en Renewd.

24 maanden garantie

In ruil voor het keurmerk beloven deze partijen elke smartphone op minstens 50 punten te inspecteren. Gekeken wordt naar besturingssysteem, de aanraakfuncties, cameralens, microfoon en de werking van bluetooth en WiFi. Onderdelen die kapot of ernstig beschadigd zijn dienen vervangen te worden. Ook bieden ketens met het keurmerk een garantie van 24 maanden.



Keurmeester TÜV Nederland controleert via technische audits of verkopers zich ook aan de afspraken houden. EDR Credit checkt of de financiën van de refurbished verkopers solide zijn. Dat laatste is niet overbodig, nu Swoop en Leapp vorig jaar failliet gingen. Beide ketens maakten overigens een doorstart.

Volledig scherm Aanbieder Forza Refurbished controleert tweedehands telefoons sinds twee jaar via speciale robots. © AD/Koen Verheijden

Consumentenbond is positief

De Consumentenbond is content. ,,Het is heel goed dat de branche de problemen met refurbished smartphones adresseert,” zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. Helemaal de vlag uitsteken wil de belangenclub nog niet. ,,De tijd moet leren of het keurmerk ook effect sorteert. Wij gaan dat scherp in de gaten houden.”



Het keurmerk geldt in eerste instantie alleen voor iPhones. Het vlaggenschip van Apple is met afstand het populairste tweedehands toestel. Van elke 100 verkochte refurbished smartphones zijn er 94 iPhones en slechts 6 Androids, blijkt uit de recente Grote Refurbished Barometer 2018 van BigSpark. Bijna 10 procent van de Nederlandse iPhone-bezitters heeft ervaring met refurbished, tegen slechts 2,8 procent Android-eigenaren.

Boost

Bedoeling is dat het keurmerk wordt uitgebreid naar populaire Android-toestellen, zoals de Samsung Galaxy S-reeks. Ook iPads en MacBooks komen er onder te vallen.

Verwachting is dat het nieuwe keurmerk de verkoop van refurbished toestellen een boost zal geven. 26 procent van de consumenten die nu geen tweedehands toestel durft te kopen, zou dat wel doen bij introductie van een betrouwbaar keurmerk, blijkt uit BigSpark's recente monitor.